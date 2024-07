Policisti so bili o nesreči obveščeni danes, nekaj čez 11. uro. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila, v katerih je bilo več oseb. Gre za hujšo nesrečo, so pojasnili na PU Kranj.

Vse interventne službe so že na kraju in izvajajo aktivnosti. Cesta na tem odseku bo do nadaljnjega zaprta. Urejen je obvoz. Več informacij bodo policisti sporočili po ogledu kraja prometne nesreče.