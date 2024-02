Na letu iz Ljubljane v Luksemburg počilo steklo, zasilno pristali v Nemčiji

Pilot je v nedeljo javil, da je počilo steklo na oknu pilotske kabine. Nato je varno zasilno pristal in tudi letalo zapeljal na položaj, ki so mu ga določili na letališču v Münchnu. Potnike so glede na poročanje medijev premestili na druga letala.

Kot poroča luksemburški RTL, se je poškodba na letalu zgodila, ko je bilo to v avstrijskem zračnem prostoru, in sicer nad Salzburgom. Po podatkih spletnega portala Flightradar24, ki zbira podatke o letih v realnem času, je letalo, tipa Dash-8, v Münchnu ostalo prizemljeno okoli 31 ur, po popravilu pa se je vrnilo v Luksemburg. 6. februarja zjutraj je nato letelo že po ustaljenem urniku, in sicer v London.