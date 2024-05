Na letošnjem Adria Summit več kot 70 govorcev iz Evrope in regije

Med 8. in 12. majem bo v Umagu in Portorožu že tretje leto zapored potekal Adria Summit – dogodek, na katerem se bodo zbrali strokovnjaki s področja financ, tehnologije in podjetništva. Med drugim bodo spregovorili o uporabi umetne inteligence v vseh poslovnih sferah.

Na letošnjem Adria Summitu bo nastopilo več kot 70 govorcev iz Evrope in regije, ki bodo predstavili analizo vpliva krize v IT industriji v ZDA na regionalno tržišče, ponudili pa bodo tudi odgovore na vprašanja, kot so: ali se moramo bati umetne inteligence in kako jo naučiti uporabljati v vseh poslovnih sferah? Kakšna prihodnost čaka e-trgovino, kaj se je spremenilo v financiranju inovacij in zakaj je ESG pomemben za poslovanje v 21. stoletju. Med letošnjimi govorci je denimo Matteo Colangeli, regionalni direktor za Zahodni Balkan v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), ki vodi ekonomsko in inovativno evolucijo v regiji. S predsednikom Ameriške gospodarske zbornice v Srbiji Stefanom Lazarevićem bo odprl letošnjo konferenco.

Nastopil bo tudi Google certificirani trener in zvezda digitalnega marketinga v regiji Miroslav Varga. S svojo predstavitvijo "Mi smo neandertalci, ki letijo mlazna letala", raziskuje hitro tehnološko evolucijo, ki preoblikuje naš svet. Med drugim raziskuje vpliv tehnologije na človekovo vedenje in poslovno dinamiko.

Iz Kalifornije prihaja Nenad Milanović. Je programer in podjetnik, ki je odraščal v Srbiji in je ustanovil prvo srbsko Unicorn podjetje. Gre za podjetja, ki dosežejo oceno milijarde dolarjev, ne da bi bile uvrščene na borzo. Nenad danes vodi podjetje cake.com, ki stoji za svetovno znanimi digitalnimi orodji.

Vladimir Đukanović je izkušen strokovnjak za investicije. Zbranim na konferenci bo ponudil uporabne nasvete za krmarjenje skozi kompleksnosti finančnih trgov.

Nastopil bo tudi predavatelj, pisec in kreativni strateg Lazar Džamić. V svoji predstavitvi z naslovom "Brand shift vibes" razkriva, kako se v današnji digitalni dobi premika proces gradnje blagovne znamke od tradicionalnega pripovedovanja k aktivnemu angažiranju in življenju zgodbe, pri čemer se osredotoča na uporabo razširjene in virtualne resničnosti kot ključnega orodja za ustvarjanje pristnih izkušenj.

Izabela Vrtar je novinarka in urednica ter ustanoviteljica revije Sensa. Spregovorila bo o ustvarjanju uspešnih medijskih projektov, strategijah blagovne znamke in ustvarjanju vsebin za konference in dogodke.

Vera Kenehan, izvršna direktorica iz Silicijeve doline, bo medtem delila nasvete za premagovanje začetnih izzivov in gradnjo uspešnih ekip.

