Na letošnjem ljubljanskem maratonu več kot 15.000 tekačev

Število tujih tekačev se je letos povzpelo na rekordnih 5092, prihajajo pa iz 86 različnih držav. "S tem smo dosegli najvišjo udeležbo tujih tekačev v zgodovini dogodka. Delež tujih tekačev ostaja stabilen pri 33 odstotkih, kar je rezultat uspešnega dela na mednarodni promociji dogodka. Najbolj množično so zastopani Hrvaška, Srbija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Francija in Madžarska," so pojasnili organizatorji.

Direktorica ljubljanskega maratona Barbara Železnik je poudarila, da v organizaciji veliko časa posvečajo razumevanju navad in potreb tekačev. "Skladno s tem uvajamo izboljšave tako pri izvedbi kot v komunikaciji. Verjamem, da so te navdušujoče številke v veliki meri prav posledica tega, da znamo prisluhniti tekačem."

Po novem bo za eno uro zamaknjen start teka na 10 km, ta se bo začel ob 8.00. Tekači na daljših razdaljah bodo šli na progo uro pozneje. "Tako bomo zagotovili bolj varen in manj stresen prihod na start, po cilju pa tudi prehod v območje za regeneracijo. Po nekajletnem premoru se vrača tudi tekaška majica," so dodali organizatorji.

Pristavili so še, da nudijo podporo domačim tekačem na dolge proge, med drugim bo Primož Kobe poskusil izboljšati najboljši slovenski maratonski rezultat tega dogodka.

Postregli so tudi z nekaterimi drugimi podatki. Tako bo povprečna starost tekača na ljubljanskem maratonu 39 let. "Kar 29 odstotkov prijavljenih oziroma 4472 tekačev je starih do vključno 30 let, kar pomeni skoraj 600 več mladih tekačev v primerjavi z lanskim letom. Najmlajši tekač ima 16 let, najstarejša udeleženka pa kar 90 let, kar lepo ponazarja raznolikost udeležencev tega športnega praznika."

Za odstotek se je dvignil tudi delež žensk v primerjavi z lani.