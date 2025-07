'Na letovanje pridejo tudi otroci, ki imajo namesto nahrbtnika plastično vrečko'

V času, ko številni uživajo na dopustih, skupina predanih prostovoljcev v "otroški koloniji" v Počitniškem domu Zambratija ob hrvaški obali skrbi, da tudi otroci doživijo brezskrbno, veselo in varno poletje. Za mnoge izmed njih je to edini oddih v letu, včasih pa celo prvi stik z morjem. Počitnice namreč niso samoumevne za vse, še posebej ne za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij.

Še preden prevzamejo novo skupino otrok – letovanje namreč poteka skozi celo poletje, tako da se zamenja 10 skupin otrok – ekipa vzgojiteljev preveri, kaj so napisali njihovi starši, ali so morebiti kakšne posebnosti pri otrocih, iz kakšnega okolja prihajajo. To jim omogoča, da se bolje pripravijo in vsem otrokom omogočijo, da se čim bolje vključujo v skupino. In tudi, ko otroci prispejo v počitniški dom, so vzgojitelji ob njih, ko se razpakirajo, da zaznajo, ali morda kdo potrebuje kakšno dodatno pomoč.

"Pridejo tudi otroci, ki imajo namesto nahrbtnika, plastično vrečko. Take stvari je treba prepoznat še preden bi se izpostavili in bi lahko bili tarča posmeha ali žaljivk. Zato imamo vedno pripravljene osnovne stvari – osnovne higienske potrebščine, kakšne kopalke, brisačo za na plažo, nahrbtnike, pokrivala," nam je pojasnila Monika Bizjak Erjavec, sicer družinska terapevtka iz Zveze Anita Ogulin in ZPM, ki na letovanju deluje kot vzgojiteljica.