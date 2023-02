Plavajoče hiške z jacuzzijem, nudile bodo udobje luksuznih jaht in kje jih najdete? Na Ljubljanici bosta prvi plavajoči hišici na Špici od aprila na voljo za turiste. Koliko boste za nočitev odšteli, še ne razkrivajo, se pa novosti veselijo tudi rečni kapitani, ki so do lanskega poletja na ladjicah lahko ponujali le panoramske vožnje.