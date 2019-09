Na Ljubljanici predstavili solarni čoln, prvi v Sloveniji in Evropi

Izdelala sta štiri različice, cena, po kateri sta osnovni model ponudila na tržišču, pa je 25.000 evrov. Bolj, kot je plovilo dodelano, višja je cena. In na kakšne kupce ciljata? "Čoln je primeren za vse – za fizične osebe, ki si želijo mirne plovbe ali ribolova, ali za podjetja, ki želijo prevažati potnike po jezerih in rekah. Za ribiče, na primer, ki gredo na nočni ribolov na lignje. Čoln pluje počasi in nima zvoka motorja, ki bi preplašil ribe," pojasni Sušanj.

Trup in streha, na kateri so nameščeni štirje paneli iz stekla, sta izdelana na Hrvaškem. Paneli s pomočjo sonca proizvajajo električno energijo, ki poganja plovilo, na enak način se polnijo tudi luči in radio na njem.

'To je prihodnost, ki je prišla že danes'

Prednosti takšnega čolna so, da je stabilen, povsem neslišen in okolju prijazen, saj nima izpustov in nobene porabe, je povsem samozadosten. "Koncept čolna je kupljen od italijanske družine, ki je pred leti v Genovi izdelovala lesene čolne. Njegova glavna prednost je stabilnost, na velikih valovih se bo vedel enako kot na mirni vodi. Edino, česar ne zmore, je velika hitrost – nikoli ne bo glisiral. A tisti, ki gre na čoln, si tako ali tako vzame čas za mirno vožnjo in si ne želi nekega hitenje po jezeru," še doda.

Glede na to, da so dizelski motorji na jezerih in rekah že prepovedani, vse več jezer pa prepoveduje tudi čolne z izven krmnimi motorji, kakršni vozijo po Ljubljanici, bodo solarna plovila vedno bolj aktualna, sta prepričana. "Elektrika postaja primarno in edino gorivo. Nihče več je ne more zadržati, dolga leta so poskušali, zdaj pa ne gre več, samo poglejte avtomobile. Poleg tega je brezplačna – svetlobo imamo na voljo vsak dan in jo premalo izkoriščamo. Takšna plovila so prihodnost, ki je prišla že danes."

Po solarni avtobusni postaji in solarnem plovilu se seveda poraja vprašanje – kaj sledi? Projekt, o katerem Mandžić in Sušanj razmišljata že dlje časa, pa še ni dočakal realizacije, so solarne sani. Morda bomo prav kmalu pisali tudi o tem.