Na ljubljanskem letališču maja več potnikov, na Adrijinih letalih manj

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je maja odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 169.800 potnikov, kar je odstotek več kot maja lani. Adria je pa medtem prepeljala 12 odstotkov manj potnikov in opravila 86,7 milijona potniških kilometrov ali 23 odstotkov manj kot maja lani, je objavil državni statistični urad.

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v Sloveniji v petem mesecu prepeljali skoraj 5,3 milijona potnikov ali za odstotek več kot v istem mesecu prejšnjega leta. Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so število potnikov zmanjšali za devet odstotkov na 2,7 milijona, pri tem so opravili 50,2 milijona potniških kilometrov, kar je za odstotek manj.

V slovenskih pristaniščih so medtem maja našteli več kot 14.600 potnikov, kar je 32 odstotkov manj kot maja 2018. 82 odstotkov teh so bili potniki na ladjah za križarjenje.

V Luki Koper je bilo v maju pretovorjenih skoraj dva milijona ton blaga ali skoraj toliko kot v maju lani.

Med cestnimi motornimi vozili, ki so bila v Sloveniji registrirana v petem letošnjem mesecu, je bilo takih, za katera je bila to njihova prva registracija v Sloveniji, okoli 13.800. Med temi je bilo skoraj 10.500 osebnih avtomobilov (kar je skoraj toliko kot v maju 2018); okoli 7400 od teh je bilo novih.

Slovenska tovorna vozila so medtem v prvem letošnjem trimesečju prepeljala 19,7 milijona ton blaga ali štiri odstotke več kot v prvem četrtletju leta poprej. Pri tem so opravila 5,6 milijarde tonskih kilometrov, kar je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani.