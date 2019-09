Na ljubljanskem letališču ob težavah Adrie okrepili klicni center

"Naše osebje v službi za oskrbo potnikov se sooča z zaskrbljenimi, tudi jeznimi potniki ter izvaja vse, kar je v njihovi moči in pristojnosti za ustrezno informiranje in organizacijo," so za STA pojasnili v Fraportu Slovenija.

V Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, so v teh dneh okrepili zmogljivost klicnega centra, saj se potniki, ki se soočajo z odpovedmi in prestavljanjem Adriinih letov, na center obračajo več kot običajno.

O planu B sicer javno ne govorijo, zagotavljajo pa, da ne stojijo križem rok, temveč so zelo aktivni. Kako bodo na letališču ukrepali, bodo tako razkrili šele, če se bo bojazen o propadu Adrie uresničila. Kot so izpostavili, spremljajo razmere in se nanje odzivajo."Naša prva skrb je namenjena potnikom in izvajanju varnih in rednih letalskih operacij," so poudarili.

Kot so pojasnili, letalski prevozi obstajajo predvsem zaradi potreb trga oziroma povpraševanja po potovanjih z letali, kar govori v prid nadomestitve tistih povezav, ki so tržno zanimive in potencialno dobičkonosne. Prepoznavnost Slovenije na tujih trgih se povečuje, posledično se povečuje zanimanje za potovanja v Slovenijo, s tem pa tudi potreba po letalskih povezavah.

Z ljubljanskega letališča v poletni sezoni leti 12 rednih letalskih prevoznikov, Adria pa prepelje približno polovico vseh potnikov. Ne glede na poslovanje domačega prevoznika se je število potnikov, ki potujejo čez ljubljansko letališče, lani povečalo za 7,7 odstotka, v prvih osmih mesecih letošnjega leta pa za 3,7 odstotka.

"Trdno verjamemo v nadaljnjo rast prometa na našem letališču, zato vlagamo v posodabljanje letališke infrastrukture in povečevanje zmogljivosti,"so izpostavili v Fraportu Slovenija, kjer bodo v petih letih za investicije namenili več kot 40 milijonov evrov, od tega polovico za nov potniški terminal.