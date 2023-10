Na ljubljanskem letališču pozdravili milijontega potnika

"Ob izkrcanju z letala, ki je na Brnik priletelo iz Istanbula, ga je pričakalo prijetno presenečenje – polet za dve osebi na destinacijo po izbiri v mreži letov Turkish Airlines. Na letu, s pomočjo katerega se je število letos oskrbljenih potnikov povzpelo čez milijon, je v Slovenijo prispelo 165 potnikov," so sporočili iz Fraporta Slovenija, kjer so milijontega potnika našteli prej, kot so napovedovali. Do konca leta načrtujejo, da bodo našteli več kot 1,2 milijona potnikov.

Poleti so potniki z brniškega letališča lahko leteli na 23 destinacij z 19 rednimi prevozniki, z oktobrom pa je v veljavo stopil zimski vozni red s 15 prevozniki na 18 destinacij. "Od nedavnega so na voljo leti v Luksemburg in Skopje, v poletnem voznem redu, maja 2024, pa bo prvič vzpostavljena povezava v Rigo," dodajajo na Fraportu, kjer so zadovoljni, da je bilo na vrhuncu poletne sezone na rednih povezavah na voljo skoraj 20 odstotkov več letalskih sedežev kot lani v enakem obdobju, število letov je bilo večje za 25 odstotkov, dodajajo.

Povezave, ki bodo po številu potnikov že letos okrevale na raven izpred pandemije, so: Beograd, Bruselj, Istanbul, Pariz, Tel Aviv, Varšava in Zürich. Fraport Slovenija pričakuje, da bodo kmalu sledili tudi Frankfurt, München, Niš in Skopje. "Prelomnica milijontega potnika je po štirih letih spet dosežena, zato je danes za ljubljansko letališče res izjemen dan," je ob doseženem povedal vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janez Krašnja.