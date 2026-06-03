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Na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok v aferi Fotopub

Ljubljana, 03. 06. 2026 07.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Fotopub

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja.

Po pričakovanjih naj bi sodišče na tokratnem predobravnavnem naroku tudi sprejelo odločitev glede morebitne izključenosti javnosti z glavne obravnave.

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.

Dušan Smodej
Dušan Smodej
FOTO: POP TV

Obtožnica zoper Smodeja je sicer postala pravnomočna skoraj štiri leta po izbruhu afere Fotopub.

Preberi še Obtožnica zoper Dušana Smodeja je pravnomočna

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na Okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.

dušan smodej fotopub spolno nasilje

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