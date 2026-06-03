Na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok v aferi Fotopub

Po pričakovanjih naj bi sodišče na tokratnem predobravnavnem naroku tudi sprejelo odločitev glede morebitne izključenosti javnosti z glavne obravnave.

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.