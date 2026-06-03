Na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok v aferi Fotopub

Po pričakovanjih naj bi sodišče na tokratnem predobravnavnem naroku tudi sprejelo odločitev glede morebitne izključenosti javnosti z glavne obravnave.
Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.
Obtožnica zoper Smodeja je sicer postala pravnomočna skoraj štiri leta po izbruhu afere Fotopub.
Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.
Proti Smodeju je bil ločeno na Okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.
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