Na ljubljanskem Petkovškovem nabrežju bodo odstranili več starih dreves

Mestna občina Ljubljana bo na Petkovškovem nabrežju, kjer poteka prenova, odstranila tri stare lipe. Kot zagotavljajo, bodo na območju zasadili 20 novih lip. Arboristični pregled je namreč, kot pojasnjujejo, pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma dreves zaradi mehanskih poškodb korenin in prisotnih razkrojnih procesov.

Kot zagotavljajo na mestni občini Ljubljana, bodo 'zelo nestabilne stare lipe' posekali zaradi zagotavljanja varnosti. Z deli bodo začeli jutri. Na tem območju nameravajo zasadili 20 novih, kot pravijo, nadstandardno velikih velikolistnih lip, s katerimi bodo obnovili in podaljšali tamkajšnji drevored, obljubljajo. Kot so sporočili z MOL, je arboristični pregled omenjenih treh lip pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma dreves zaradi mehanskih poškodb korenin in prisotnih razkrojnih procesov:"Na podlagi strokovnega mnenja, meritev, več terenskih ogledov ter usklajevanja s strokovnimi službami smo sprejeli odločitev o odstranitvi nestabilnih dreves. Pri tem smo se posvetovali tudi z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter pridobili mnenja dr. Jožeta Bavcona in dr. Blanke Ravnjak iz Botaničnega vrta, dr. Lene Marion iz podjetja Tisa d.o.o. in prof. dr. Roberta Brusa z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani."

icon-expand Korenine stare lipe na Petkovškovem nabrežju FOTO: Tisa d.o.o

Na tem območju, kot pojasnjujejo, trenutno stoji deset lip, sedem starih in tri mlade, zasadili pa bodo dvajset novih nadstandardno velikih dreves velikolistnih lip, da bo drevored v čim krajšem času dosegel želen estetski, ekološki in socialni učinek, zagotavljajo.

icon-expand Petkovškovo naselje FOTO: MOL

Ob tem so sporočili, da del Petkovškovega nabrežja od Zmajskega mostu proti Rozmanovi ulici, ki ga prenavljajo od junija lani, že dobiva novo podobo, ki se vizualno navezuje na ureditev preostalega dela nabrežja: "Po zaključku del bo območje prijetnejše predvsem za pešce in kolesarje ter osebe z oviranostmi, dostop za motorna vozila bo omejen. Tako bomo mestno središče povezali z novim Centrom Rog in revitalizirali obvodno os v smeri proti prenovljeni Cukrarni."