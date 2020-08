Na infekcijski kliniki sprejeli tri osebe s sumom na tetanus

Tetanus ali mrtvični krč je bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin bakterije clostridium tetani, čigar spore so lahko zaradi živalskih iztrebkov prisotne tudi v zemlji. Kot piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), za tetanusom lahko zboli vsakdo, četudi je bolezen že prebolel. V Sloveniji smo začeli s cepljenjem proti tetanusu leta 1951.

Pojavnost bolezni se je posledično močno znižala. Kot so pojasnili na NIJZ, smo v Sloveniji v letih 2011-2019 zabeležili skupaj 17 obolelih za tetanusom. Največ primerov, to je pet, jih je bilo v letu 2014, trije v letu 2015, po dva v letih 2011, 2016 in 2018, po eden pa v letih 2012, 2013 in 2019. V letu 2017 nismo zabeležili nobenega primera.

Pri nas zbolevajo predvsem starejše necepljene osebe. Do okužbe lahko pride prek rane, ki je onesnažena z zemljo, v kateri so spore bacila tetanusa. Posebej nevarne so z zemljo onesnažene vbodne rane, pa tudi žulji, opekline in druge, morda celo neopažene rane. Lahko se okužimo tudi z uporabo nesterilnih materialov, npr. pri piercingu in intravenskem uživanju drog.

Po pojasnilih NIJZ se kot prvi znak bolezni najpogosteje, to je v polovici primerov, pojavijo otrdelost in krči v žvekalnih mišicah, nato sledijo otrdelost vratu, težave pri požiranju, krč glasilk in mišic sapnika, generalizirani krči po celem telesu, močno okrepljeni refleksi, potenje in povišana telesna temperatura. Zaznavni del živčevja ni prizadet, zato je bolnik pri polni zavesti.

Pri novorojenčkih se kot prvi znak pojavi odsotnost sesanja od tri do 28 dni po rojstvu. Prenehajo pridobivati težo in njihova telesa postanejo otrdela, pojavijo se krči. Zaradi krčev lahko pri obolelem pride do zlomov hrbtenice in drugih kosti. Lahko se pojavijo motnje srčnega ritma in koma. Med sekundarnimi okužbami je pogosta pljučnica. V primeru neonatalnega tetanusa je izid največkrat smrtni.

Cepljenje otrok in odraslih nudi dobro zaščito. Za zaščito je treba cepljenje ponavljati. Cepljenje proti tetanusu je v Sloveniji vključeno v obvezni program cepljenja. Tako pred boleznijo zaščitimo že majhne otroke v prvem letu starosti, ko dobijo prve tri odmerke kombiniranega cepiva proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa b in otroški paralizi.

Pediatri od letos dojenčke cepijo s šestvalentnim cepivom, kar pomeni, da bodo poleg zaščite proti omenjenim petim boleznim zaščiteni tudi proti hepatitisu B. Ostale tri odmerke dobijo v starosti od 12 do 24 mesecev, pri osmih letih in v starosti od 16 do 18 let. Nadalje se priporoča en poživitveni odmerek na vsakih deset let oziroma ob poškodbi.