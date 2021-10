Na ljubljanski pediatrični kliniki odprli center za otroško psihiatrijo

Center lahko v trenutnem obsegu sprejme od šest do osem otrok, kar v veliki meri razbremenjuje oddelek službe za otroško psihiatrijo pediatrične klinike, ki zagotavlja prostor otrokom v primerih nujnih hospitalizacij, so pojasnili na ministrstvu.

Iz ministrstva so sporočili, da sta bila službi za otroško psihiatrijo dodeljena dva dodatna tima, zato je lahko pediatrična klinika poskrbela za temelje dnevnega centra. Zdravstveno osebje v mirnem okolju prenovljenih prostorov že sprejema prve otroke, so navedli.

V službi za otroško psihiatrijo pediatrične klinike se po pojasnilih ministrstva še posebno v času epidemije in po njej soočajo s porastom otrok in mladostnikov, ki potrebujejo psihiatrično zdravstveno obravnavo in oskrbo. "Ministrstvo se problematike težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov zaveda, zato s potrebnimi ukrepi sledi in podpira reševanje akutne problematike," poudarja ministrstvo.

Ministrstvo je zagotovilo sredstva za vzpostavitev novih centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ob zavedanju pomanjkanja ustreznega strokovnega kadra so v zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva zagotovili plačilo specializacije 30 kliničnim psihologom. V nadaljevanju pa iščejo tudi sistemsko rešitev za to specializacijo.