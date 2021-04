Na ljubljanski univerzi drugi krog rektorskih volitev

Profesor Gregor Majdič dela na veterinarski fakulteti in mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji. Profesor Igor Papič pa je sedanji rektor univerze, ki jo vodi od leta 2017, sicer pa prihaja s fakultete za elektrotehniko.

Za položaj rektorja so se v prvem krogu potegovali štirje kandidati. Ob Papiču in Majdiču šeIgor Lukšičin Anton Ramšak. Ker nihče od kandidatov ni prejel več kot polovice veljavnih glasov, bo zdaj potreben še drugi krog. Papič je sicer v prvem krogu prejel 35,5 odstotka, Majdič pa 29,7 odstotka glasov.

Majdič meni, da so volivci v prvem krogu pokazali, da si želijo sprememb in da niso zadovoljni z vodenjem univerze v zadnjih štirih letih. "V drugem krogu bodo o tem, kdo bo vodil univerzo odločili volivci,"je dejal. Sam pa upa, da jim je ponudil program, ki bo uresničeval željo po spremembi, ki so jo izkazali v prvem krogu.