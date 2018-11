Na ljubljanski upravni enoti prekinili stavko

Predstavniki sindikata in ministrstva so nadaljevanje pogajanj predvidoma načrtovali za danes, a naj bi s pogovori zdaj počakali na imenovanje v. d. načelnika upravne enote. Tega naj bi po odstopu Lovra Lončarja imenovali v začetku decembra.

Zaposleni na upravni enoti Tobačna že dlje časa opozarjajo, da morajo zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnika. Zato so 12. novembra začeli stavko zaposlenih na okencih ljubljanske upravne enote.

Delo so končali ob koncu uradnih ur, ob 18. uri, ne glede na število čakajočih. Po preteku uradnih ur so stavkali tudi v torek in sredo, v četrtek, 15. novembra, pa je sledila zamrznitev stavke. Na ta dan je odstopil tudi načelnik upravne enote Lončar. A kot je pojasnil, njegov odstop ni pomenil odgovornosti za nastalo situacijo, ampak možnost, da se zadeve čim prej razrešijo in se zagotovi nemoteno vodenje upravne enote.