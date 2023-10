Na ljubljanski urgenci zabeležili rekordno število velikih operacij

"Česa takšnega ne pomnim v svoji 38-letni karieri," je dejal Matej Cimerman, predstojnik Kliničnega oddelka za travmatologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Kot pravi, so ljudje pred napovedanim poslabšanjem vremena hiteli in poskušali narediti kar se da veliko okoli svojih domov, na ceste in v naravo pa se je podalo tudi veliko rekreativcev in motoristov. Posledično se je zgodilo veliko nesreč in poškodb, mnogi pa so potrebovali zahtevne operacije.

"Ker smo vedeli, da ne bo šlo drugače, smo organizirali še eno kirurško ekipo. Opravili so izjemno delo – skoraj 40 operacij," je svoje sodelavce pohvalil Cimerman.

Kot so zapisali v UKC Ljubljana, so operacije na urgenci nujne in zahtevajo izjemno pripravljenost ter usklajenost celotnega zdravstvenega tima. "Običajno operacije na tej ravni izvajajo v okviru rednega delovnega časa, vendar se je tokrat zgodilo nekaj posebnega. V določenem trenutku se je nabralo toliko poškodovancev, ki so nujno potrebovali operacijo, da je predstojnik Cimerman ugotovil, da brez posebne akcije ne bo šlo," so pojasnili.