Pozivi k miru v Ukrajini so v nedeljo slišali tudi na Prešernovem trgu v Ljubljani. Napolnilo ga je več kot 100 ljudi, večinoma begunci iz Ukrajine. "Vojna v Ukrajini ni vojaška operacija, to je genocid," so bili jasni, odmevale so ukrajinske pesmi, središče Ljubljane so preplavile modro-rumene zastave.