Na ljubljanskih ulicah Zmajev karneval

Letošnja tema Zmajevega karnevala so bili pravljični junaki, zato so bili med otroškimi skupinami Muca Copatarica, Maček Muri, Smrkci, Sneguljčica in sedem palčkov, Škrat Kuzma, Sovica Oka, Baltazar in drugi. Predstavilo se je 14 otroških skupin iz ljubljanskih šol in vrtcev, po Korenčanovih besedah je sodelovalo več kot 600 otrok, ki so prikazali skupinske maske, ki so jih sami pripravili.

Pustna povorka z okoli 650 udeleženci je ob 11. uri krenila z Novega trga in nadaljevala pot preko Šuštarskega mostu, Pod Trančo naprej na Mestni trg, nato na Stritarjevo ulico in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici, pot pa je zaključila z rajanjem na Kongresnem trgu.

Najboljše maske so nagradili, in sicer so absolutni zmagovalci postali učenci Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja, ki so pripravili maske in koreografijo o tem, kako profesor Baltazar ustvari mavrico, nekatere maske pa je ob letošnji 70-letnici nagradil tudi Živalski vrt Ljubljana, je povedal Korenčan.

V drugem delu so nastopile številne skupinske maske s tematsko izbranimi liki, ki jih pripravljajo različna turistična in pustna društva ter druge skupine. Nastopili so koranti, orači, pokači in rusa iz Pobrežja, šelmarji, Vrbiške šeme ter iz sosednje Hrvaške halubajski zvončari in mesopustari iz Kraljevice. Sodeloval je tudi Pihalni orkester Bežigrad z mažoretkami.

Poleg karnevala v središču mesta je danes v Ljubljani tradicionalni dobrodelni pustni ples v organizaciji Misijonskega središča Slovenije in Radia Ognjišče, na katerem tokrat zbirajo prispevke za gradnjo zdravstvenega centra v Ugandi. Na Igu je tradicionalni Podkrimski pustni karneval, otroško pustno rajanje in veliko povorko otroških mask so pripravili tudi v Viru pri Domžalah.

Pustne prireditve bodo vrhunec pred pustnim torkom s tradicionalnimi povorkami doživele v nedeljo, med drugim na Ptuju, kjer že od prejšnje sobote poteka 59. Kurentovanje, ter v Cerknem in Cerknici.