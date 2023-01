Na ljubljanskih žalah slovo od Janeza Zemljariča

Vladi je pogreb Zemljariča z vojaškimi častmi predlagal Marjan Šiftar z drugimi pobudniki, članicami in člani izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije v obdobju med letoma 1980 in 1984. Kot je zapisal, je Zemljarič ob uspešnem opravljanju številnih odgovornih dolžnosti v političnem in javnem življenju, zavzemanju za gospodarski in vsesplošni razvoj ter dobrobit Slovenije operativno vodil velike projekte trajnega nacionalnega pomena.

Kritike zaradi pogreba z vojaškimi častmi

Na odločitev vlade, da Zemljariča pokopljejo z vojaškimi častmi, so se odzvali v SDS in jo označili za odločitev, ki je "v temeljnem nasprotju z duhom slovenske ustave, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic ter vladavini prava". Kot so dodali, "sklep Golobove vlade v jedru krši temeljne pravice do človekovega dostojanstva in predstavlja posmeh trpljenju številnih žrtev zločinskega delovanja Udbe".

Do vladne odločitve so kritični tudi v Zboru za republiko, kjer so zapisali, da je bil pokojni "(so)nosilec preteklega režima in (so)kriv za vohunjenje, preganjanje in trpljenje številnih Slovencev, ki niso soglašali s komunističnim totalitarizmom. Njihova življenja mu niso veliko pomenila". Prepričani so, da vlada "izkazuje svojo privrženost nekdanjemu totalitarnemu režimu in ponižujoče ignorantski odnos do vseh, ki so v totalitarnem režimu trpeli ali bili celo ob življenje".