Na ljubljanskih Žalah so se z vojaškimi častmi poslovili od Stanovnika

Po besedah bivšega predsednika republike Milana Kučana se je poslovil oče naroda, ki so mu to ime dali slovenski ljudje, ko so v času stisk in negotovosti v njem videli zanesljivo oporišče in moralno vodilo:"V naš spomin se je zapisal državnik Stanovnik, partizan Tine, človek s košatimi brki, blagim pogledom in odločnim glasom resnice, človek z razkošnim znanjem, oče naroda."

Po okupaciji slovenskega ozemlja v drugi svetovni vojni in njegovi razdelitvi med zavojevalce se je Janez Stanovnik brez omahovanja odločil za upor. "Postavil se je za svobodo in čast naroda, za pravico in pravičnost, za svet brez krivic, za solidarnost in spoštovanje človekovega dostojanstva. Odločil se je boriti za resnico,"je dejal.