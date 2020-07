Na ljubljansko letališče se je vrnil Easyjet

Easyjet sicer letov v britansko prestolnico avgusta ne načrtuje, bo pa z letenjem po trenutnih napovedih nadaljeval 4. septembra in od takrat dalje ponujal dva leta tedensko, vsak ponedeljek in petek. Z oktobrom naj bi dodal še dnevne lete na londonski Luton ali Stansted.

Easyjet je osmi redni letalski prevoznik, ki po epidemiji novega koronavirusa znova vzpostavlja lete na Brnik. V nedeljo je ponovno vzpostavil lete v Berlin, kamor bo do konca poletne sezone predvidoma letel enkrat tedensko, danes popoldne pričakujejo prvi let z londonskega letališča Gatwick, so sporočili iz Fraporta, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Krašnja upa, da bo država po zgledu drugih evropskih članic s sredstvi za promocijo Slovenije na ključnih trgih pomagala povrniti mrežo letalskih povezav, ki je bila domačim in tujim potnikom na voljo pred epidemijo. "Takšna spodbuda bi bila ključna za okrevanje slovenske turistične panoge in gospodarstva nasploh," je dodal.

"Letalski panogi je zdravstvena kriza prizadela hud udarec. Veseli smo, da se je kljub težkim razmeram na ljubljansko letališče vrnilo že osem rednih letalskih prevoznikov. Ohranitev trenutnih povezav in obnovitev preostalih bo zaradi nadaljevanja negotovih razmer z zdravstveno sliko v svetu in s tem povečano previdnostjo in selektivnostjo prevoznikov za nastope na trgih, zahteven izziv," je dejal.

Trenutno iz Ljubljane letalske povezave zagotavljajo Air Serbia (sedemkrat tedensko v Beograd), Montenegro Airlines (petkrat tedensko v Podgorico), Lufthansa (12-krat tedensko v Frankfurt), Wizz Air (dvakrat tedensko na belgijski Charleroi), Transavia (dvakrat tedensko v Amsterdam), Air France (dnevno v Pariz) in Turkish Airlines (trikrat tedensko v Istanbul).

Julija so se na ljubljanskem letališču vzpostavili čarterski leti, in sicer v hrvaški Dubrovnik in na grške otoke. "V vrhuncu poletja z ljubljanskega letališča skoraj vsak dan na pot pospremimo tudi potnike, ki se s čarterskimi leti odpravljajo na počitnice na Hrvaško ali v Grčijo," so zapisali v Fraportu.

V organizaciji slovenskih turističnih posrednikov so namreč iz Ljubljane na voljo leti s čarterskim prevoznikom Trade Air v Dubrovnik in na 10 grških otokov, z Aegean Airlines na Krf, Lefkado, Rodos in Karpatos ter s Croatia Airlines v Dubrovnik. Slovenski letalski portal Sierra5 sicer poroča, da so bili četrtkovi čarterski leti Croatie Airlines po treh letih med Ljubljano in Dubrovnikom zaradi premajhnega števila potnikov odpovedani.