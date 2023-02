Štrukelj izrazil bojazen, da se stvari ne bodo končale za pogajalsko mizo

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je v izjavi po pogajanjih povedal, da je vladna stran izrazito odklonilna do njihovih "najbolj benignih" predlogov, česar ne razume. "Smo se pa na koncu dogovorili, da bodo pripravili pisni pogajalski predlog kot odgovor na naše predloge in ga do srede poslali, nato se v petek ponovno dobimo," je dejal. Sviz je namreč vladi pred pogajanji poslal pisni predlog vsebine stavkovnega sporazuma.

Štrukelj je sicer do pogajanj skeptičen. Razumevanje do tega, da je slovensko učiteljstvo oziroma pedagoško delo izrazito podvrednoteno, po eni strani priznavajo, po drugi pa v konkretnih pogajanjih za to ne kažejo razumevanja, je pojasnil. Ob tem je izrazil bojazen, da se "te stvari ne bodo končale za pogajalsko mizo". Vse bolj je prepričan, da bo napoved stavke potrebno realizirati.

V zvezi z izjavo ministrice za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki je po pogajanjih s sindikati javnega sektorja izrazila upanje, da bi danes lahko uskladili besedilo sporazuma in ga v naslednjem tednu podpisali, je Štrukelj dejal, da je tudi sam slišal to njeno izjavo, a da se je med samimi pogajanji zdelo kot, da je to "rekel nekdo drug, in ne ona". "Priprave na stavko v vzgoji in izobraževanju nemoteno tečejo," je bil jasen. Zdaj so v postopku pridobivanja dovoljenj za shod v Ljubljani, najverjetneje ga bodo organizirali na Kongresnem trgu.