Na lučke brez avtomobila, mestni avtobusi bodo vozili brezplačno

V letošnjem prazničnem decembru v Ljubljani Mestna občina uvaja novost, s katero želijo spodbuditi trajnostne načine prihoda obiskovalcev v praznično okrašeno Ljubljano ter zmanjšati število avtomobilov v središču mesta. Skupaj z javnim podjetjem LPP obiskovalcem omogočajo brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi od 17. ure do polnoči vsak dan od jutri, 21. decembra, do nedelje, 7. januarja 2024, so sporočili.

Decembrske prireditve, srečanja in druženja v mesto vsako leto privabijo veliko ljudi, tako Ljubljančanov kot obiskovalcev od drugod. Večinoma se za prihod do mestnega središča odločijo za uporabo avtomobila, kar ima za posledico povečan promet in napačno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo šibkejše udeležence v prometu. "Ker želimo zagotoviti prijetnejše praznično druženje na prireditvah December v Ljubljani, meščanke, meščane ter ostale obiskovalce vabimo, da se med 17. uro in polnočjo namesto z avtom brezplačno zapeljejo z mestnimi avtobusi. Poleg umika avtomobilov iz središča mesta želimo s tem ukrepom obiskovalcem zagotoviti predvsem varno in udobno vožnjo na decembrske prireditve, kjer si bodo lahko ob prijetnem druženju privoščili tudi kozarec kuhanega vina, in povratek domov," so zapisali na MOL.

Če se vseeno odločijo za avtomobil, priporočajo, da je avto polno zaseden, da si ga izposodijo oziroma delijo z drugimi potniki (souporaba vozila, sopotništvo) ali ga pustijo na katerem od parkirišč v upravljanju javnega podjetja LPT oziroma na P+R parkiriščih Dolgi most, Barje, Studenec, Stožice, Ježica in Stanežiče. Voznike prosijo, naj avtomobile parkirajo le na za to označenih površinah in z nepravilnim parkiranjem na zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah ne ogrožajo drugih uporabnikov prostora. V nasprotnem primeru bodo ukrepali mestni redarji.