V poletnem času, ko imamo več piknikov, izletov v naravi in se pogosto prehranjujemo na plaži, travnikih in parkih, torej zunaj domače jedilnice, je večje tveganje, da otroci pojedo tudi kakšen manjši predmet ali da se jim kakšen košček sadja zatakne v dihalni poti – kar lahko pripelje do zadušitve. Zato v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana na lutki, ki je videti zelo resnična, starše izobražujejo, kako otroku pomagati, če se začne dušiti.