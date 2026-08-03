Energetska kriza brez primere: odredili delo od doma, omejili tovorni promet

Vodo iz Donave v jedrski elektrarni v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno 40 odstotkov potreb po električni energiji v državi, uporabljajo za hlajenje reaktorjev.

"Pred nami je pet ključnih dni," opozarja Magyar, ki izpostavlja, da so poleg elektroenergetskega omrežja pod velikim pritiskom tudi komunalne storitve. "Pozivam vse, naj od ponedeljka naprej še bolj skrbijo drug za drugega, zlasti za otroke, starejše, bolne in tiste, ki živijo sami."

Kot je dodal madžarski premier, je gladina Donave pri elektrarni minus 133 centimetrov.