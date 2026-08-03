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Energetska kriza brez primere: odredili delo od doma, omejili tovorni promet

Budimpešta, 03. 08. 2026 08.37 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L. STA
Nizek vodostaj Donave pri jedrski elektratni v Paksu

Na Madžarskem se soočajo z "energetsko krizo brez primere," opozarja premier Peter Magyar. Zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave so ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih.

Vodo iz Donave v jedrski elektrarni v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno 40 odstotkov potreb po električni energiji v državi, uporabljajo za hlajenje reaktorjev.

"Pred nami je pet ključnih dni," opozarja Magyar, ki izpostavlja, da so poleg elektroenergetskega omrežja pod velikim pritiskom tudi komunalne storitve. "Pozivam vse, naj od ponedeljka naprej še bolj skrbijo drug za drugega, zlasti za otroke, starejše, bolne in tiste, ki živijo sami."

Kot je dodal madžarski premier, je gladina Donave pri elektrarni minus 133 centimetrov.

Ustavili železniški promet, v državni upravi delo od doma

Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17. do 22. ure od ponedeljka naprej. Za prve tri dni naslednjega tedna pa je v državni upravi odredila delo na daljavo, kjer to dopušča nemoteno izvajanje nalog.

Podjetja in delodajalce pozivajo tudi, naj v prihodnjih dneh zagotovijo delo na daljavo za vse zaposlene, katerih delo je mogoče opravljati od doma, in naj porabo energije v poslovnih stavbah zmanjšajo na najmanjše možno, poroča madžarska tiskovna agencija.

Nakupovalni centri naj bi zmanjšali uporabo klimatskih naprav, mesta, občine in cerkve pa so pozvali, naj izklopijo dekorativno razsvetljavo.

Ta teden na Madžarskem pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija, zato bo tudi gladina Donave še upadla.

Madžarska energetska kriza Donava jedrska elektrarna Paks vročinski val

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KOMENTARJI1

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anabanana
03. 08. 2026 08.59
V Sloveniji nič novega?????
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