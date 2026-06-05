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Slovenija

Na Madžarskem prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih

Ljubljana, 05. 06. 2026 13.34 pred 20 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Prašič

Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v EU je stopnja ogroženosti zelo visoka.

Kot so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so pri sosedih bolezen potrdili v reji z 2992 prašiči (272 plemenskih svinj s sesnimi pujski in pitanci) na severovzhodu države ob meji z Romunijo. Okužena farma je na območju z omejitvami zaradi pojavov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Zaradi situacije v naši soseščini uprava poziva rejce prašičev k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Ključni so dosledna uporaba zaščitne obleke in obutve pri delu z živalmi ter razkuževanje rok, opreme in obutve, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam do rej, postavitev razkuževalnih barier pred vhodom v hleve, preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči (posebno pozornost je treba nameniti živalim v izpustih in prosti reji) in nakup živali iz preverjenih rej ter izolacija nove živali pred vključitvijo v čredo.

Prašičereja
Prašičereja
FOTO: Shutterstock

V primeru suma na afriško prašičjo kugo (nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje, driska in podobno) naj rejci nemudoma obvestijo svojega veterinarja, so še pozvali.

Lovci naj pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah, zlasti na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, kjer je bolezen razširjena.

Prav tako uprava poziva vse, ki se vračajo iz držav, kjer je afriška prašičja kuga prisotna, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Morebitnih ostankov hrane, prinesene s teh območij, naj ne odlagajo v naravo, temveč v pokrite zabojnike.

Zaradi visokega tveganja za vnos povzročiteljev bolezni živali (afriška prašičja kuga, slinavka in parkljevka, kuga drobnice) so v evropski zakonodaji v veljavi stroga pravila, ki določajo, da potniki ob vračanju v EU s seboj ne smejo vnašati mleka in mesa ter proizvodov iz njih.

Omejitve in prepovedi veljajo tudi za druge proizvode živalskega izvora. Uprava opozarja na upoštevanje prepovedi in omejitev pri vnosu proizvodov živalskega izvora v osebni prtljagi potnikov iz tretjih držav.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje v sosednjih državah vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji. Kot še opozarjajo na upravi, afriška prašičja kuga ostaja ena največjih groženj evropski prašičereji, saj povzroča ogromno gospodarsko škodo.

prašiči kuga madžarska slovenija
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KOMENTARJI3

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levnuh, ne svecko
06. 06. 2026 11.31
Takoj prepovedati obiske pri vrlih Madžarih Žanu in co!
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
05. 06. 2026 19.59
In to meso slovenija masovno uvaža v državo iz nje pa izvaža kakovostno slovensko meso za majhen drobiž.Če ne drugega bo morebiti nova vlada odpravila vsaj to manipulacijo golobove perjadi katera je do sedaj zastrupljala slovence na zadnje pa jim še onemogočala dostop do zdravnikov z kilometerskimi čakalnimi vrstami. Seveda se golobova perjad ni zalagala z takim mesom ampak z tistim katerim kmetom ni plačala kot bi morala.
Odgovori
+0
1 1
devote
05. 06. 2026 17.15
Ukrajinc...
Odgovori
-2
0 2
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