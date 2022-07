Na Maldive s Turkish Arlines do 30 % ceneje za jesen in zimo do 31.3.2023

Najbrž ga ni človeka, ki si ne bi želel vsaj enkrat videti in doživeti rajske Maldive. Gre za skupino več kot 1190 otočkov v Indijskem oceanu, ki so ostanek potopljene gorske verige in se združujejo v 26 atolov. Zanimivo je, da je poseljenih le okrog 200 otočkov, več kot 100 pa se jih uporablja izključno kot resorte za turiste. To pomeni, da je otok v bistvu resort in so na njem samo gostje ter osebje, ki skrbi za brezskrben dopust.

Na Maldive lahko s Počitnice.si , neodvisno spletno agencijo, ki ima na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji , poletite kar iz Ljubljane ali pa iz Zagreba, Graza oziroma Dunaja in z enim kratkim postankom v Istanbulu ali Dubaju pristanete na glavnem otoku Male, od koder vas nato z gliserjem ali hidroplanom odpeljejo do izbranega otočka. Na voljo so vam resorti različnih velikosti in kategorij , ne glede na to, za katerega se odločite, pa velja izbrati polni penzion ali 'all inclusive' ponudbo, saj so cene hrane in pijače v restavracijah močno zasoljene. Ker je na otokih prepovedano graditi visoke zgradbe, boste zelo verjetno nastanjeni v bungalovu na plaži , iz katerega vas bo do morja ločilo le nekaj deset korakov.

Čeprav je maldivska vlada pred nekaj leti omogočila turistične namestitve tudi na lokalnih otokih in se veliko ljudi odloči počitnice preživeti v lastni režiji, se je potrebno zavedati, da gre za muslimansko državo, kjer je treba spoštovati določena pravila in se na lokalnih otokih lahko hitro znajdete v težavah. Prav zato je oddih na Maldivih bolje rezervirati pri preverjeni neodvisni agenciji, ki poskrbi, da zaslužen oddih resnično preživite brez skrbi. Glede na hektičen vsakdan v službi in vse hitrejši tempo življenja, vam teden ali dva čistega miru v čudovitem okolju z možgani na off pripada, se vam ne zdi?

Zakaj izbrati počitnice na Maldivih?

Maldivi so popolna destinacija za vse generacije. Romantične duše boste našle svoj mir in intimo na manjšem otočku Summer Island Maldives, ki je od glavnega letališča oddaljen vsega pol ure vožnje z gliserjem. Še manj, le pičlih 20 minut plutja boste potrebovali do otočka Bandos, ki slovi po odlični hrani in na katerem boste na na svoj račun prišli ljubitelji podvodnega sveta, saj se lahko pohvali s prečudovitim koralnim grebenom. Te imajo sicer vsi otočki na Maldivih, a nekateri so ohranjeni bolje kot drugi. In ta na otoku Bandos je resnično izjemno slikovit!

Za družine z otroki bo kot nalašč otoček Meeru, do katerega je potrebno z letališča pluti eno uro, a ponuja veliko sence in je ravno prav odmaknjen, da vas ne bo motil hrup z glavnega otoka. Tisti z nekoliko starejšimi otroki se boste odlično znašli na nekoliko večjem otočku Kuredu, ki zagotavlja pestro dogajanje skozi ves dan in do katerega vas bo z glavnega letališča ponesel majhen hidroplan ter vam ponudil izjemen razgled na otočje. Prav tako si Maldive iz ptičje perspektive lahko ogledate tudi med potjo do otoka Sun Island, ki je ponuja čudovito peščeno plažno in veliko ogromno vodnih aktivnosti. Otok je večji, vse hišice, kjer bivate, so ob plaži in zagotovo boste navdušeni nad odlično hrano.