Na Maldive to poletje tudi do 20 % ceneje

Najbrž ga ni človeka, ki si ne bi želel vsaj enkrat videti in doživeti rajske Maldive. Gre za skupino več kot 1190 otočkov v Indijskem oceanu, ki so ostanek potopljene gorske verige in se združujejo v 26 atolov. Zanimivo je, da je poseljenih le okrog 200 otočkov, več kot 100 pa se jih uporablja izključno kot resorte za turiste. To pomeni, da je otok v bistvu resort in so na njem samo gostje ter osebje, ki skrbi za brezskrben dopust.

Sami ali z agencijo?

Čeprav je maldivska vlada pred nekaj leti omogočila turistične namestitve tudi na lokalnih otokih in se veliko ljudi odloči počitnice preživeti v lastni režiji, se je potrebno zavedati, da gre za muslimansko državo, kjer je treba spoštovati določena pravila in se na lokalnih otokih lahko hitro znajdete v težavah. Prav zato je oddih na Maldivih bolje rezervirati pri preverjeni neodvisni agenciji, ki poskrbi, da zaslužen oddih resnično preživite brez skrbi. Glede na hektičen vsakdan v službi in vse hitrejši tempo življenja, vam teden ali dva čistega miru v čudovitem okolju z možgani na off pripada, se vam ne zdi?