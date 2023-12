Na Mallorco odslej tudi iz Zagreba in Celovca

Ste vedeli, da se lahko Mallorca pohvali s stotinami kilometrov plaž, ki jih sonce boža več kot 300 dni na leto? To je več kot 300 razlogov, da že danes rezervirate prvomajske ali poletne počitnice na tem čudovitem Balearskem otoku in si zagotovite nore popuste!

Je že res, da nas od prvomajskega in poletnega oddiha loči še več kot pol leta, a verjemite, da je sedaj pravi čas za rezervacijo počitnic, če želite ujeti najugodnejše ponudbe – še posebej, če te vključujejo nizkocenovne prevoze, za katere je znano, da njihova cena narašča sorazmerno s številom prodalnih letalskih kart. Če k temu prištejete še dodatne praznične popuste, postanejo vaši denarnici nenadoma dostopne tudi praviloma dražje počitniške destinacije. Ena takih je prav gotovo Mallorca – največji Balearski otok, ki se lahko pohvali s tipičnim sredozemskim podnebjem, stotinami kilometrov plaž in več kot 300 sončnimi dnevi na leto, kar jo uvršča med najprivlačnejše obmorske destinacije Evrope. Počitnice na Mallorci seveda lahko organizirate v lastni režiji, a zakaj bi si poleg vsega stresa, ki ga imate v življenju, nalagali še dodatne skrbi, če pa lahko delo prepustite profesionalcem. Na Počitnice.si so ugodne nizkocenovne prevoze iz okoliških letališča povezali s svojo bogato ponudbo več kot 250 odlično urejenih hotelov in apartmajev v različnih delih Mallorce ter sestavili počitniške pakete, dostopne tako rekoč vsakemu žepu. Ne verjamete? Preverite TUKAJ ali pošljite povpraševanje z želenim datumom letovanja in pričakovanji glede namestitve na info@pocitnice.si in se prepričajte sami! Kako na Mallorco? Na Mallorco lahko s Počitnice.si od aprila do oktobra 2024 poletite 2-krat tedensko in Zagreba in kar 3-krat na teden iz Celovca , prav tako organizirajo tudi povratne prevoze iz Trevisa pri Benetkah, Graza in Dunaja. To pomeni, da niste vezani na klasične 7- ali 14-dnevne paketne ponudbe, temveč si lahko počitnice prilagodite povsem po svojem okusu in se na Mallorco odpravite za 3, 5, 7, 10, 11 ali 14 dni.

Poleg tega se na Počitnice.si lahko pohvalijo tudi z odlično storitvijo na sami destinaciji. Povratnemu nizkocenovnemu prevozu in bogatemu naboru namestitev so sedaj dodali še možnost organiziranega prevoza od letališča do izbranega hotela ali apartmaja in nazaj, ki ga doplačate ob rezervaciji. To je izjemna prednost zlasti za tiste, ki ne želite najeti avtomobila, saj vam tako ni treba izgubljati časa in energije z iskanjem prevoza do namestitve. Ujemite izjemne prvomajske in poletne popuste in si privoščite počitnice na Mallorci tudi do 30 % ugodneje ! Preverite bogato ponudbo TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/ 280 30 00! Od ponedeljka do sobote lahko vse informacije dobite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Zakaj na Mallorco? Mallorca je krasen mediteranski otok s precej izrazitim španskim pridihom in tipično otoško ležernostjo. Tu boste srečali tako slavne in premožne lastnike jaht in luksuznih vil z vsega sveta, kot tudi vitalne seniorje, ki so Mallorco izbrali bodisi za zaslužen oddih bodisi upokojensko rezidenco.

Največji Balearski otok obožujejo tudi zaljubljen pari, ki se ob večerih radi sprehajajo ob morju, zaradi mirnega morja, ki ga zalivi branijo pred vetrovi, peščenih plaž, pestrega nabora igrišč z igrali in zabaviščnih parkov ter vsesplošne varnosti in čistoče pa je Mallorca pravi počitniški raj tudi za družine z otroki. Da se boste na Mallorci lažje znašli, so na Počitnice.si pripravili spletno aplikacijo v slovenskem jeziku kjer potniki v času bivanja na otoku dostopajo do vseh informacij o urah transferjev, izletov, informacij o destinaciji. Gre za izjemno prednost, ki je ne boste deležni pri nobeni drugi agenciji, zato se res splača pozanimati o ponudbi prvomajskih in poletnih počitnic na Mallorci TUKAJ, na info@pocitnice.si ali na 01/280 30 00! Kateri del Mallorce je pravi za vas? Čeprav v splošni javnosti slovi kot destinacija zabave in burnega nočnega življenja, se lahko Mallorca, pohvali tudi z izjemno urejenimi plažami, kristalno čistim morjem, razgibano pokrajino, zgodovinskim in arhitekturnim bogastvom, izjemno kulinariko in obilico rajskih plaž ter zalivov, ki očarajo slehernega obiskovalca. Na Mallorci boste na svoj račun prišli vsi: tako tisti, ki se želite zabavati, kot oni, ki bi se radi spočili in uživali na plaži. Mladi (in mladi po srcu) boste zagotovo uživali v letovišču El Arenal na jugu otoka, ki se lahko pohvali s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek in zabav na plaži. Zelo živahno je tudi v prestolnici Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo obmorske sprostitve, umetnosti in sproščene vzdušja. Med družinami je še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor, med najlepše v svetovnem merilu pa sodijo tiste v mestih Can Picafort in Playa de Muro, ki sta obenem tudi odlični izhodišči za oglede po otoku. Nasploh je voda na obalah Mallorce po večini zelo mirna, saj je veliko zalivov, ki branijo plaže pred valovi.

Dolgčas na Mallorci? Nikakor! Mallorca se lahko pohvali z izjemno raznoliko pokrajino: od rodovitnih ravnin osrednjega dela do skoraj alpskih vrhov Tramontane, idiličnih peščenih plaž na vzhodu do slikovitih razgledih s klifov na zahodu. Tu so še prečudovita mesteca in vasice, ki se jih vsekakor splača obiskati ter raziskati. Na zahodu je ena takih Vallermossa, kjer vas bodo osupnile ozke tlakovane uličice ter pročelja fasad, ki jih krasijo lonci različnih cvetlic in začimb. Le streljaj stran najdete umetniško vasico Deia, ki je obdana z griči in nasadi pomaranč, proti severu pa se velja ustaviti v mestecu Puerto de Soller, ki se lahko pohvali z neverjetnimi razgledi. Na vzhodni strani otoka velja obiskati zgodovinski mesti Arta in Alcudia, ki sta v srednjem veku imeli pomembno strateško vlogo, na kar nakazujejo številne palače in hiše iz tistega obdobja. Obkroža ju bujno zelenje in borovci, poleg zgodovinskih spomenikov pa se lahko pohvalita še z izjemno kulinariko, ki prepriča tudi največje gurmane. Družine in adrenalinski navdušenci se lahko podate na pustoloviščino v tematski ali vodni park, ki jih na Mallorci najdete na praktično vsakem koraku. Med najbolj znanimi so Western Water park s številnimi (vratolomnimi) tobogani ter umetnimi valovi, vodni park Alcudia, ki se razprostira skoraj 40 tisoč kvadratnih metrov, a je še vedno manjši od Aqualand El Arenal. Zabava je zagtotovljena tudi v zabaviščnem parku Katmandu, ki ponuja kopico edinstvenih pustolovščin na vlakcih smrti in 4D sobah, ter tematskih parkih Dinosaurland, Wawe Land in drugih, vsekakor pa velja obiskati tudi akvarij Palma Aquarium, ki je eden največjih v Evropi in nudi dom različnim vrstam rib ter kač. Na Mallorci vam torej zagotovo ne bo dolgčas, zato že danes rezervirajte svoj prvomajski ali poletni dopust in si zagotovite popuste do -30 %!

