Na Malti o izzivih sredozemskih članic, tudi o migracijah

V luči geopolitične realnosti in podnebnih razmer se bodo voditelji na prvem delu zasedanja osredotočili na Sredozemlje ter pomen krepitve sodelovanja EU z južnim sosedstvom in Afriko, drugi del pa bo namenjen izmenjavi mnenj in usklajevanju stališč o migracijah, podnebnih spremembah, širitvi EU ter drugih temah, ki bodo na dnevnem redu oktobrskega vrha EU, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Voditelji bodo izmenjali poglede na možnosti okrepljenega delovanja skupine EU Med9 na področjih, kjer imajo države članice sorodna stališča in si želijo krepiti vpliv znotraj EU.

V luči okrepljenega migrantskega vala, s katerim se v zadnjem času sooča zlasti Italija, je italijanska premierka Giorgia Meloni pred današnjim vrhom voditeljem poslala pismo s pozivom k oblikovanju skupnega stališča za učinkovitejše soočanje z migracijami.

V pismu, ki ga je poslala tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, je Meloni poudarila, da je treba vztrajati pri celovitem pristopu k migracijam, ki je bil dogovorjen na Evropskem vrhu februarja v Bruslju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Neformalno skupino sredozemskih držav članic EU sestavlja devet držav - Ciper, Francija, Italija, Hrvaška, Grčija, Malta, Portugalska, Španija in Slovenija. Slovenija, ki se je skupini tako kot Hrvaška pridružila pred dvema letoma, se vrha voditeljev EU Med9 udeležuje tretjič.