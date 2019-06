Na mariborskem letališču zasegli 480 steklenic tekile v vrednosti 72.000 evrov

S pomočjo psa in dodatnega osebja so po natančnem pregledu odkrili še 126 steklenic, ki so bile v podu letala. Skupno so torej odkrili 480 steklenic po 0,7 litra alkoholne pijače mehiškega porekla višjega cenovnega razreda, ki na trgu v EU dosega maloprodajno ceno okoli 150 evrov na steklenico. Neprijavljeno in skrito blago so zasegli, zoper pravno osebo in storilca pravne osebe pa uvedli postopek o prekršku.

Blago so prevažali v letalu Antonov An-26 letalske družbe Constanta Airline, ki je prvega junija pristalo na mariborskem letališču, poletelo pa je iz ukrajinskega mesta Užgorod.