Na mariborskem Pohorju in Rogli že pripravljeni na zimske počitnice

Vzhod Slovenije je v pričakovanju zimskih počitnic. Po vsej Sloveniji šolarje pričakujejo tudi smučišča, saj bo s ponedeljkom spet dovoljeno prehajanje med občinami in regijami. A pozor, nekateri ukrepi, kot so nošenje mask, varnostna razdalja in posamična vožnja na vlečnicah, še vedno veljajo, le testov ne bo treba opravljati vsak dan. Negativni izvid bo namreč veljal sedem dni. Na mariborskem Pohorju in Rogli pravijo, da so na počitnice že pripravljeni.

