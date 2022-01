Na Mariborskem Pohorju otvorili nočno smuko po Čopovi progi

Mariborčani so se v četrtek zvečer razveselili otvoritve nočne smuke do doline. Vsakoletno odprtje Čopove proge, ki ji domačini pravijo kar Čopka, je za smučarije željne Štajerce postal že kar eden od vrhuncev zimske sezone na Mariborskem Pohorju. In proga tudi letos ni razočarala, čeprav je v večji meri iz umetnega snega. V nočnih snežnih vragolijah se je preizkusilo več kot 500 športnih navdušencev.