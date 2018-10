Tovarna snega navdušila Mariborčane

Na snežnem stadionu v Mariboru so se otroci že igrali na snegu. Podjetje Marporm, ki upravlja tamkajšnja smučišča, je za šest let najelo tovarno snega. Z njo lahko zasnežujejo že pri višjih temperaturah. Prepričani so, da bodo s to napravo in z novimi topovi rešili Zlato lisico. Obiskovalci so bili nad snegom izjemno navdušeni.