Na Mariborskem Pohorju slovesno odprli vmesno postajo gondole in štirisedežnico

Na Mariborskem Pohorju so slovesno odprli 7,5 milijona vredno investicijo v vmesno postajo krožne kabinske žičnice in novo štirisedežnico Ruška na Arehu. Tako kot še v osmih drugih slovenskih smučarskih centrih so tudi v tem turističnem središču za projekt prejeli skoraj šest milijonov evrov državnega denarja za razvoj celoletne ponudbe.

Za podaljšanje turistične sezone na Pohorju so ob omenjenih investicijah poskrbeli z izgradnjo treh novih prog za gorsko kolesarstvo ter postavitvijo gibalnih parkov in trase za gorski go-kart. Ob tem so zagotovili kartomate za prodajo vstopnic za outdoor park, postavili usmerjevalne table in nabavili interaktivne mobilne aplikacije za gorske kolesarje. Kot je povedal Ranko Šmigoc, direktor Marproma, mariborskega občinskega podjetja, ki upravlja žičniške naprave na Pohorju, so obratovalno dovoljenje za obe napravi že prejeli. "Edino, kar nam trenutno manjka, je sneg, a upamo, da se bo tudi to v naslednjih dneh uredilo in da bomo lahko novo sedežnico tudi zagnali," je dodal po testni vožnji v družbi državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Matevža Frangeža, mariborskega župana Saše Arsenoviča in ruške županje Urške Repolusk. Ob tem je Šmigoc pojasnil, da so z omenjeno naložbo lahko zamenjali kar 47 let stari vlečnici Orel in Ruška ter ju nadomestili z novo Leitnerjevo štirisedežnico z zmogljivostjo prevoza 1450 potnikov na uro. Po njegovem bo to lep prispevek k zmanjšanju gneče, ki je bila na tej priljubljeni progi pogosta.

Da je investicija velikega pomena ne le za Maribor, pač pa za celotno Pohorje, pa je poudaril župan Arsenovič ter pozdravil tudi državno podporo v podobne investicije tudi na ostalih treh pohorskih smučiščih – Rogli, Kopah in Treh kraljih. Po njegovih besedah je to tudi rezultat povezovanja občin in ostalih deležnikov v sklopu Partnerstva za Pohorje, preko katerega si prizadevajo za razvoj celoletnega trajnostnega turizma. "Manjka le sneg. Podnebne spremembe so tukaj. Temu žal ne moremo uiti, lahko pa se jim prilagodimo in skupaj poskrbimo za to, da bo Pohorje s takimi investicijami prispevalo dodatna delovna mesta," je dejal Arsenovič. Izrazil je tudi veselje ob svežih podatkih letošnjega turističnega izkupička v mestu, potem ko so že po enajstih mesecih prvič presegli pol milijona nočitev.