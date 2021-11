Na Mariborskem Pohorju začeli sečnjo dreves za novo smučarsko progo

Delavci bodo bodo gozdarska dela izvajali med 6. in 22. uro, končali pa jih bodo predvidoma do 23. novembra, so sporočili predstavniki Slovenskih državnih gozdov (SiDG). Če vreme ne bo primerno, se dela lahko zavlečejo za dodatni teden, do 30. novembra, so izračunali.

Pohodnike prosijo za razumevanje in jih zaradi njihove varnosti opozarjajo, da upoštevajo opozorilne znake. Med sečnjo, spravilom in odvozom naj strogo upoštevajo varnostna navodila delavcev SiDG in pogodbenega izvajalca del. Delovišče bo zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki, pri tem pa bo vsako približevanje oziroma vstopanje v varovano območje delovišča strogo prepovedano.