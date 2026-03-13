Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na mariborski fakulteti sta se stepla profesor in študent

Maribor, 13. 03. 2026 14.12 pred 26 minutami 1 min branja 22

Avtor:
M.S.
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko se je v torek zgodil incident, v katerega sta bila vpletena profesor in študent. Spor med njima se je sprevrgel v fizični obračun, v katerem sta bila oba lažje poškodovana. Z Univerze v Mariboru so sporočili, da so že sprožili vse ustrezne postopke.

Na mariborski policijski upravi so nam potrdili, da so bili obveščeni o sporu med dvema moškima v eni od ustanov na območju Maribora. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta bila oba v pretepu lažje poškodovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Povod za fizični obračun med moškima naj bi bilo študentovo zamujanje na predavanje, kar naj bi profesorja močno razburilo, pretep pa naj bi se zgodil v njegovi pisarni, poroča portal N1.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
FOTO: Bobo

Na Univerzi v Mariboru so nam potrdili, da je prišlo do fizičnega kontakta med študentom in visokošolskim učiteljem. Neposredno po kontaktu sta bila oba umirjena in sta o dogodku obvestila zaposlene na fakulteti, so pojasnili.

"Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo," dodajajo.

Univerza je po dogodku obvestila Policijo in sprožila ustrezne postopke, na podlagi katerih bodo po potrebi izrekli ustrezne sankcije. Poudarili so, da so v celoti poskrbeli za varnost študentov in zaposlenih.

Do zaključka postopkov javnosti dodatnih informacij ne morejo posredovati.

maribor fakulteta pretep

Obramba v zadevi Božić predlagala oprostilno sodbo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yeye
13. 03. 2026 14.34
Recimo, da bi vdrl v kabinet in imate popolnoma drugo zgodbo, hmmm
Odgovori
0 0
devlon
13. 03. 2026 14.33
na filofaksu bi se s torbicami udrihali
Odgovori
+3
3 0
PandaBear
13. 03. 2026 14.38
mogoče bi priletela še kakšna večjezična psovka...
Odgovori
0 0
Iluminati 2
13. 03. 2026 14.28
Upam da je 1-0 za profesorja
Odgovori
+4
4 0
proofreader
13. 03. 2026 14.27
Ko je bil Janša do tega ni prihajalo, ker smo se šolali od doma.
Odgovori
+7
8 1
T-I-T-O
13. 03. 2026 14.26
Ven ga vržem na cesto izpišem študenta še kazensko tožbo naredim na njega in prepoved mu naredim da kjerkoli v slo se ne sme vpisat v študentsko fakulteto to so zabušanti,ko živijo na državni račun.malice zastoj,delo fušanje od 15 eu na uro tam pa zamuja v šolo.Izpiši se dečko ali te bo mafija izpisala,
Odgovori
+1
8 7
biggbrader
13. 03. 2026 14.32
Prof. pa do 80. leta tancajo po faxih in Bogu čas kradejo. Za bogate mezde !
Odgovori
+5
6 1
ImamLastnoMnenje
13. 03. 2026 14.35
Verjamem, da imaš zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo na eni od tehničnih fakultet, ko tako dobro pozbaš, kaj delajo študentje med študijem....Če pa ne, se pa rajši primi svoje lopate in šaflaj za minimalno plačo naprej.
Odgovori
+1
2 1
Žmavc
13. 03. 2026 14.26
Joooj, tile naši sončki! 🌞
Odgovori
+7
9 2
devlon
13. 03. 2026 14.34
Zlatkoti:)
Odgovori
-1
1 2
York
13. 03. 2026 14.26
Prevladala je moč argumenta in ne obratno, kar bi se spodobilo za sedanjo in bodočo akademsko srenjo.
Odgovori
+1
1 0
Important notice
13. 03. 2026 14.25
Svoboda
Odgovori
+1
3 2
skuripanda burns
13. 03. 2026 14.22
Razpad družbe. Mulca se enostavno vrže, ker na faksu nima kaj početi, če zamuja. Da pa se gre mulc še pretepati s profesorjem, je pa dovolj, da se mu prepove vpis na katero koli univerzo.
Odgovori
+14
15 1
skuripanda burns
13. 03. 2026 14.25
Ne verjamem, da bi bil zaradi zamujanja pobudnik pretepa profesor, ker ima takih neotesanih mulcev najbrž veliko in je navajen. Verjetno je mulcu le dal jasno vedeti, da se tako obnašanje ne tolerira, mamin sinko je pa eksplodiral, ker mu v življenju še nihče ni rekel "ne".
Odgovori
+10
10 0
Important notice
13. 03. 2026 14.26
Pa nervozen je bil, ker je bil brez toplega obroka...
Odgovori
+4
4 0
Robert S.
13. 03. 2026 14.38
kolikor vem predavanja niso obvezna, kot v osnovni šoli, pa kaj če je zamujal, sam sebi je škodil s tem
Odgovori
+1
1 0
Iluminati 2
13. 03. 2026 14.18
Mularijo bi treba sam kluftat
Odgovori
+5
6 1
mitja123123
13. 03. 2026 14.23
Pa tebe poleg na vsak način
Odgovori
-2
2 4
Iluminati 2
13. 03. 2026 14.29
Pridi, čakam
Odgovori
-1
0 1
Orisei1
13. 03. 2026 14.17
Teli profesorji so obnašajo kot mali bogovi, dosmrtno zagotovljen šiht, popolna avtonomija in potem jim stopi v glavo, bravo da mu je nekdo izbil krono iz glave😉
Odgovori
-15
6 21
london1982
13. 03. 2026 14.18
mislim da so študentje tisti, ki mislijo da lahko počnejo kar se jim zazdi
Odgovori
+14
15 1
Important notice
13. 03. 2026 14.27
Ali si bil ti tisti?
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
Portal
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
50 jutranjih poskokov: trend, ki osvaja družbena omrežja
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
okusno
Portal
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564