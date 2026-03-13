Na mariborski fakulteti sta se stepla profesor in študent

Na mariborski policijski upravi so nam potrdili, da so bili obveščeni o sporu med dvema moškima v eni od ustanov na območju Maribora. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta bila oba v pretepu lažje poškodovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.
Povod za fizični obračun med moškima naj bi bilo študentovo zamujanje na predavanje, kar naj bi profesorja močno razburilo, pretep pa naj bi se zgodil v njegovi pisarni, poroča portal N1.
Na Univerzi v Mariboru so nam potrdili, da je prišlo do fizičnega kontakta med študentom in visokošolskim učiteljem. Neposredno po kontaktu sta bila oba umirjena in sta o dogodku obvestila zaposlene na fakulteti, so pojasnili.
"Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo," dodajajo.
Univerza je po dogodku obvestila Policijo in sprožila ustrezne postopke, na podlagi katerih bodo po potrebi izrekli ustrezne sankcije. Poudarili so, da so v celoti poskrbeli za varnost študentov in zaposlenih.
Do zaključka postopkov javnosti dodatnih informacij ne morejo posredovati.
