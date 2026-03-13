Na mariborski fakulteti sta se stepla profesor in študent

Na mariborski policijski upravi so nam potrdili, da so bili obveščeni o sporu med dvema moškima v eni od ustanov na območju Maribora. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta bila oba v pretepu lažje poškodovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Povod za fizični obračun med moškima naj bi bilo študentovo zamujanje na predavanje, kar naj bi profesorja močno razburilo, pretep pa naj bi se zgodil v njegovi pisarni, poroča portal N1.