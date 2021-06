Na mariborski karitas v času epidemije opažajo povečano stisko ljudi

Že nekaj časa na mariborski karitas v sodelovanju s tremi mariborskimi Lions klubi izvajajo tudi projekt Donirana hrana, za katerega Maček pravi, da presega zgolj transfer materialne pomoči, pač pa gre za redno socialnovarstveno storitev tistim družinam in posameznikom, ki to potrebujejo skupaj s podporo individualnega svetovalnega dela z njihovimi prostovoljci.

"Opažamo, da je veliko nekdanjih rednih prosilcev, ki so se k nam oglasili po nekaj letih, vse bolj pa je poleg materialne prisotna psihosocialna stiska. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno pomoč in pomoč s pogovorom zaradi razpada družin ali družinskega nasilja v času epidemije," je dejal Maček in podaril, da je epidemija najbolj prizadela tiste, ki so že pred njo živeli na družbenem robu.

Mnogi med njimi so najbolj potrebni pomoči v hrani, higienskih potrebščinah, oblačilih, pa tudi v obliki svetovanja in plačila položnic, za kar so na mariborski karitas letos namenili že skoraj 240.000 evrov.

Po besedah Branka Mačka gre predvsem za ljudi, ki k njim pridejo ob izgubi zaposlitve, samozaposlene, delavce iz tretjih držav z družinami, ki so ostali brez dela, delavce na čakanju, zaposlene z minimalnimi dohodki ali pa take, ki le za malenkost presegajo cenzus za uveljavljanje socialnih pomoči.

S prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane se karitas sicer srečuje že vse od ustanovitve, leta 2016 pa so se na povabilo Lions kluba Zarja priključili še projektu, v katerem dnevno sodelujejo že z 29 trgovinami vseh največjih trgovcev v Mariboru.

Večina prejemnikov je v pomoč vključenih enkrat tedensko, pri čemer dnevno od trgovcev prejmejo do 900 kilogramov hrane. To omogoča, da po vnaprejšnjem razporedu v program vsak dan vključijo od 27 do 30 družin oziroma posameznikov ter tako nahranijo vsaj sto ljudi na dan. Če k temu prištejejo še prispevke v hrani, ki jih prejmejo župnijske karitas ter druge socialne ustanove, gre skupaj za skoraj 200 ljudi na dan.

Lani je bilo v program skupno vključenih 222 družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 650 oseb, ki so jim razdelili 252 ton sadja in zelenjave, pekovskih izdelkov, sendvičev ter drugih mesnih in mlečnih izdelkov. Letos so doslej prevzeli in razdelili okoli 88 ton donirane hrane.

Maček se je ob tem za sofinanciranje programa zahvalil tudi Mestni občini Maribor, saj ta omogoča sistemsko pomoč ljudem v socialni stiski. Letos so se prijavili še na javni razpis ministrstva za kmetijstvo, saj želijo z nakupom nove tehnične opreme dvigniti raven storitve in izvajanja programa ter postaviti temelje za njegovo nadgradnjo s prevzemom že pripravljene kuhane hrane v gostiščih ter kuhinjah različnih ustanov.

Prvi mož Nadškofijske karitas Maribor je še poudaril, da je čas epidemije ter nujnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa že tako šibke člene v naši družbi še dodatno prizadel in so se stiske najbolj ranljivih še okrepile.