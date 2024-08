Stekel stečaj MLM, na mariborski občini razočarani

V SDH so ob četrtkovi napovedi vložitve predloga za stečaj poudarili, da gre za težak in žalosten razplet za zaposlene, poslovne partnerje, lastnika in širšo skupnost, a da poslovnih in finančnih težav kljub intenzivnim prizadevanjem za ohranitev družbe v zadnjem desetletju ni bilo mogoče premagati. Kot so ob tem zapisali, so uporabili vse razpoložljive ukrepe v skladu z evropskimi pravili, vendar dodatna finančna pomoč ni bila mogoča, saj bi pomenila nedovoljeno državno pomoč, niti ni bila ekonomsko upravičena.

Slovenski državni holding (SDH), ki je stoodstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik, upniki so sicer še Gorenjska banka, SID banka ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, si je sicer dolgo čas prizadeval poiskati strateškega partnerja za MLM, a so se vsi poskusi prodaje končali neuspešno. Večina potencialnih kupcev je namreč za nakup pričakovala državno pomoč, ki pa je zaradi pravil EU ne sme biti.

Predlog za stečaj tega nekoč pomembnega mariborskega industrijskega podjetja, ki zaposluje približno 350 ljudi, je vložila uprava MLM pod vodstvom Sama Iršiča , po tem, ko so to upravi zaradi nevzdržnih in neobvladljivih likvidnostnih razmer naložili nadzorniki družbe.

Na mariborski mestni občini razočarani

Žalostni in razočarani nad stečajem so na mariborski mestni občini, hkrati pa so takšno odločitev glede na razmere pričakovali. Na občini že vodijo pogovore o pomoči tistim, ki bodo ostali brez službe, želijo si tudi izkoristiti kadrovski potencial.

Kot je poudaril župan, so skupaj z državnim lastnikom SDH in poslovodstvom podjetja skušali najti rešitev, a ne država ne lokalna skupnost zaradi zakonskih omejitev podjetju nista smela dajati dodatne pomoči.

"Razmere na trgu, tudi v avtomobilski industriji, niso rožnate, pa tudi dilema, ali bo MLM obstal ali ne, ni bila pozitivna za pogodbene partnerje, ki morajo svoje tveganje zmanjševati. Še vedno je proizvodnja mogoča, stečajni upravitelj pa se bo, skladno z njegovimi znanji in pooblastili odločal, ali bo podjetje šlo v stečaj v celoti ali pa bo skušal ohraniti del podjetja. Temu se bomo tudi prilagajali," je dejal Arsenovič.

Mariborski župan je že govoril s predstavniki livarne in Javnega holdinga Maribor, pa tudi znotraj Mestne občine Maribor o tem, kako bi lahko dejansko pomagali tistim, ki bodo ostali brez službe, da bi ta kadrovski potencial tudi izkoristili. S tem bi po njegovem izkoristili priložnost za zapolnitev delovnih mest, ki so na voljo v holdingu.

"Upam, da bomo te kadre ohranili v Mariboru. To so ljudje, ki so tukaj vajeni delati in so v mestu naredili veliko dobrega," je še dodal mariborski župan, ki obžaluje predvsem zgodovinsko dejstvo, da je nekoč eno največjih mestnih industrijskih podjetij v stečaj odšlo prav ob obeležitvi stoletnice delovanja. "Marsikdo ima doma še vedno Armalovo pipo ali Aklimatov radiator in upam, da bomo vsaj dobro skrbeli za te izdelke, da bodo ostali z nami," je dejal.

Da je novica o napovednem stečaju pretresla slovensko gospodarstvo, so sporočili s Štajerske gospodarske zbornice, kjer so, kot so zapisali, že dolgo opozarjali na težke razmere. "Že s prodajo blagovne znamke Armal se je država odločila, da v to podjetje ne bo vlagala in da MLM ni na njihovi strateški prioritetni listi. Prepričana sem, da bi MLM lahko ohranili, a vsi dogodki, ki jih spremljamo že nekaj časa, pričajo, da resnih namenov pri ohranitvi tega podjetja niso imeli," je kritična direktorica zbornice Aleksandra Podgornik.

Ob tem je spomnila, da je država podjetje prodajala za en evro, ga ponudila v upravljanje mariborski občini, s tem pa je podjetje izgubilo strateškega poslovnega partnerja in posledično ostalo brez naročil. "Prepričana sem, da bi s pravo vizijo podjetje lahko obstalo in se razvijalo naprej," meni Podgornik in dodaja, da ima takšno neodgovorno ravnanje posledice za veliko podjetij, ki delujejo v panogi.