Ob martinovem poostren nadzor prometa: 'Alkohol ostaja širok družbeni problem'

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija ob martinovem prazniku znova pozivata vse udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola. Zato v tem tednu (do vključno nedelje, 15. novembra) poteka nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

"Že prvi popit kozarec alkohola vpliva na vašo zaznavo v prometu. Upočasni pravilnost in pravočasnost vaših reakcij. Zato se nikar ne podajte v promet, saj se pod vplivom alkohola nadzor nad vašim ravnanjem spremeni," so ob tem zapisali na AVP. Alkoholiziranost vpliva na ustrezno ravnanje v kritičnih razmerah, promet pa je zelo nepredvidljiv, opozarjata agencija in policija.

Alkohol ostaja širok družbeni problem, ki se v času epidemij krepi, kar na ceste prinaša povečana tveganja za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo na AVP."Povzročitev smrtne prometne nesreče in poškodb pod vplivom alkohola ni zgolj nesreča, to je neodgovorna odločitev posameznika, ki se usede za volan ali krmilo motorja in takšno dejanje povzroči. Bodite 0,0 voznik, spoštujte ukrepe iz veljavnih odlokov za preprečevanje okužb in zajezitev epidemije, na nujne poti se odpravite odgovorno in s svojim ravnanjem prispevajte k umirjanju razmer," še svetujejo.