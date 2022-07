Na Mauritius od 1.7. brez vseh omejitev in do 20 % ceneje!

Mauritius velja za izjemno varno, urejeno in čisto eksotično destinacijo z neskončnimi peščenimi plažami in zelenim zaledjem. Kljub svoji majhnosti ponuja izjemna doživetja, ki se jih vsekakor splača izkusiti. A da boste dopust resnično preživeli sproščeno ter brez vsakršnih skrbi, je organizacijo potovanja najbolje prepustiti izurjenim svetovalcem na Počitnice.si , ki so kot del največje nemške neodvisne verige agencij Schmeterling reisen sinonim zanesljivosti ter kakovosti potovanj.

Zakaj je Mauritius prava izbira za zaslužen oddih?

O tem, da je Mauritius poseben kotiček sveta, je bil prepričan že pisatelj Mark Twain, ki je menil, da so nebesa kopija tega vulkanskega otočja sredi Indijskega oceana, znanega po turkiznem morju in čudovitih peščenih plažah, ki se brez težav kosajo s tistimi na Sejšelih in Maldivih. A Mauritius ponuja še veliko več! Otok se namreč lahko pohvali s številnimi naravnimi znamenitostmi in pestro paleto aktivnost za vse generacije. Raziščete lahko podvodni svet, plavate z delfini, uživate v kajtanju in surfanju, se razvedrite z igranjem golfa, obiščete destilarne ruma, templje, naravne ali adrenalinske parke, živalske vrtove, se podate na treking in uživate na rajskih plažah.

Čeprav na Mauritiusu poletje traja od septembra do marca, je zaradi tropskega podnebja klima prijetna skozi vse leto. Je pa od julija do septembra vzhodna obala bolj vetrovna, zato je v tem času bolje izbrati namestitev na zahodu ali severu otoka. Od tam imate odlično izhodišče za obisk prestolnice Port Louis, modernega mesta z neverjetno kulturno in versko raznolikostjo. Sprehodite se po glavni mestni tržnici, kjer se prepletajo vonji eksotičnega sadja, zelenjave, rib, mesa ter začimb in obiščite muzej naravne zgodovine, v katerem lahko vidite razstavljen simbol Maritiusa – izumrlo ptico dodo v naravni velikosti.