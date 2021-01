Za koordinatorja projekta izbrali teologa, kar ni v skladu z razpisom

V razpisni dokumentaciji je namreč jasno navedeno, da bodo v okviru projekta na to delovno mesto za polni delovni čas zaposlili osebo, ki pa mora imeti, tako beremo na trinajsti strani razpisa, zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe – in sicer "pedagoške, psihološke, sociološke ali socialne smeri" . Strokovna komisija je nato na svoji 5. seji za razpis dodatno omogočila, da imajo nosilci projektov lahko tudi teološko izobrazbo. Naposled je bil izbran koordinator projekta pri zavodu Iskreni – s teološko izobrazbo.

Na MDDSZ se sicer branijo, da"ne drži, da je komisija spreminjala razpisne pogoje, ampak je zgolj podala razlago, katero izobrazbo upošteva in katere ne". "V strokovni komisiji se je pojavila nejasnost, ali izobrazba s področja politologije in teologije ustreza razpisnim pogojem. Zato se je komisija v izogib nejasnostim in za namene enake obravnave vseh prijaviteljev oprla na določbe Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, ki določa, da oseba, ki je po izobrazbi teolog ali politolog, lahko opravlja pedagoško delo," so pojasnili.

A po naših informacijah se do sedaj na podobne razpise niso prijavljali koordinatorji, ki imajo teološko izobrazbo, oziroma so takšno prijavo zavrnili, češ da ne izpolnjuje pogojev.

Spomnimo

Glavna stvar, ki jo v interpelaciji očitajo ministru Ciglerju Kralju, je neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja virusa v domovih za starejše. Zapisali so, da"je minister soodgovoren za to, da je Slovenija država s črnim rekordom umrlih".V nadaljevanju navajajo, da je minister konec septembra vztrajal, da "novih ukrepov za zdaj ne bo", češ da so tisti iz protokola – glede na izkušnje – dovolj za uspešno zajezitev virusa. Po njihovih besedah je ignoriral tudi predloge in opozorila strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje.

"Nikoli ni izrazil nasprotovanja ali nestrinjanja z ministrskim kolegom ali vlado. Res je le eden od sedemnajstih, a to ne opravičuje molka, dopuščanja, neaktivnosti, neangažiranosti; molk je tudi strinjanje, je beg pred odgovornostjo ter nasprotje boja in prizadevanj. Šlo je za domove za starejše, za najbolj ogroženo in ranljivo skupino naše družbe," še pišejo vlagatelji.

Drugi očitek interpelacije se nanaša na "nepripravo ustreznih zakonskih predlogov ter drugih pravnih aktov, ki bi pripomogli k preprečitvi širjenja virusa na delovnih mestih".

Kot kapljo čez rob pa so navedli financiranje Zavoda Iskreni. Na omenjeni razpis se je prijavilo 135 organizacij, v ožji izbor pa se je med drugim uvrstil Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil prav minister Cigler Kralj.