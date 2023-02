Na mednarodnih trgih na voljo serija Xiaomi 13, izdelana v sodelovanju z Leico

Xiaomi je na posebnem dogodku v Barceloni predstavil svojo najnovejšo linijo paradnih konj med mobilnimi telefoni – serijo Xiaomi 13. S poglobljenim sodelovanjem s podjetjem Leica, kot del strateškega partnerstva na področju slikovne tehnologije, Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro uporabnikom nudita popolnoma novo izkušnjo fotografiranja s pametnimi telefoni. Težko pričakovana modela sta izdelana skupaj z Leico, tako imata vgrajene profesionalne optične leče Leica ter številne napredne računalniške in programske zmogljivosti. Druge vrhunske funkcije vključujejo najnovejši Snapdragon 8 Gen 2 in Xiaomijev lastni sistem za upravljanje baterije Surge, ki zagotavlja izjemno zmogljivost na vseh frontah.

Resnično sem navdušen nad serijo Xiaomi 13 – zame je prava mala revolucija, je dejal Steve McCurry, svetovno znani fotograf, predstavljen v Mednarodni fotografski dvorani slavnih, prvi prejemnik nagrade Leica Hall of Fame Award in ambasador Leice, ob predstavitvi serije Xiaomi 13.

Med dogodkom je bil predstavljen tudi Xiaomi 13 Lite, ki nudi odlične portretne slike in razširjene možnosti fotografiranja za ambiciozne mlade odrasle.

Fotografiranje na vrhunski ravni s sistemom kamer, ki ga je sooblikovala Leica

Vsi vidiki sistema kamer Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro, od strojne opreme in kakovosti slike do oblikovanja uporabniške izkušnje, so bili ustvarjeni v sodelovanju z Leico. Oba pametna telefona sta opremljena s trojno kamero z optičnimi lečami Leica.

Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH sistem kamer v Xiaomi 13 Pro pokriva goriščne razdalje od 14 mm do 75 mm in je sestavljen iz 23 mm širokokotne glavne kamere z izjemno velikim 1-palčnim tipalom IMX989, 75 mm lebdeče telefoto kamere in 14 mm ultra širokokotne kamere. Tipalo IMX989, prvič videno v Xiaomi 12S Ultra, je največje tipalo, ki je bilo kadarkoli vgrajeno v pametni telefon. Z velikim dinamičnim razponom, vrhunskimi zmogljivostmi za zajemanje svetlobe in hitrimi odzivi veliko tipalo zagotavlja barvite slike z izrazitim kontrastom in definiranimi teksturami, ki razkrijejo vse podrobnosti. S sprejetjem tehnologije notranjega ostrenja na ravni DSLR novi 75 mm teleobjektiv pametnega telefona uporablja lebdečo zasnovo leč za doseganje goriščnega razpona od 10 cm do neskončnosti – kot nalašč za ustvarjanje osupljivih portretov in čudovitih posnetkov od blizu. Ob tem ima Xiaomi 13 razpon optičnega zooma od 0,6x do 3,2x in ima tudi 75 mm telefoto objektiv.



Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro nudita široko paleto možnosti pri nastavitvi kamere, ki navdušijo tako ljubitelje fotografiranja kot profesionalne fotografe. Sistem master-lens, funkcija programske opreme, zagotavlja veliko goriščno razdaljo in globinsko ostrino za zajemanje popolnih portretov. Uporabniki lahko izberejo tudi dva različna fotografska sloga – Leica Authentic Look in Leica Vibrant Look – ki nudita estetske možnosti v slikah, saj le-te ohranjajo natančnost in zmerno nasičenost. S privlačnim uporabniškim vmesnikom, enostavnim za uporabo, so na voljo tudi zabavnejše funkcije, vključno s filtri Leica, vodnim žigom Leica in klasičnim zvokom zaklopa Leica.



S Xiaomi Imaging Engine imata Xiaomi 13 Pro in Xiaomi 13 najboljše zmogljivosti računalniške fotografije med vsemi paradnimi konji Xiaomija. Izboljšane niso le hitrosti zajemanja fotografij, temveč je napravam omogočeno tudi samodejno ostrenje določenih motivov v gibanju s Xiaomi ProFocus, kar še izboljša celotno izkušnjo kamere.

Oba pametna telefona nudita odlično optimizacijo slike in omogočata ročno prilagajanje parametrov fotografiranja v načinu PRO. Xiaomi 13 Pro podpira 10-bitno kamero RAW DNG in barvne profile, ki jih je ustvaril Adobe, kar pušča profesionalcem več prostora za naknadno urejanje v programih Adobe Photoshop in Adobe Lightroom.

Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro sta odlična tudi pri snemanju videa. Kot izjemno orodje za profesionalne videografe obe napravi omogočata ustvarjanje v Dolby Vision z živimi barvami, ostrimi kontrastnimi razmerji in bogatimi podrobnostmi, zajemanje ultra nočnih videoposnetkov 4K in nudita stabilizacijo videa HyperOIS za zajemanje videa v izjemni kakovosti.

Osupljivi hitrost + zmogljivost s Snapdragon 8 Gen 2 in zanesljivost + moč s Xiaomi Surge



Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro poganja vodilna mobilna platforma Snapdragon 8 Gen 2 z izboljšano grafično obdelavo prek grafične procesne enote in izboljšano učinkovitostjo porabe energije za 42 % oziroma 49 % v primerjavi s prejšnjo generacijo, medtem ko sta zmogljivost CPE in učinkovitost napajanja izboljšani za 37 % oziroma 47 %.(1) Vse to zagotavlja enostavnost in hitrost pri opravljanju nalog, kot so računalniška fotografija, umetna inteligenca v realnem času in igranje iger, hkrati pa podaljšuje dnevno življenjsko dobo baterije.



Napravi nudita tudi podporo za Wi-Fi 7 s sistemom mobilne povezave Qualcomm FastConnectTM 7800. Predstavljena tehnologija High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link Xiaomi 13 Pro omogoča več in istočasne povezave 5 GHz in 6 GHz ter je sposobna realizirati ultra visoke hitrosti do 5,8 Gb/s, skupaj z zmanjšano zakasnitvijo in odlično omrežno zmogljivostjo.2 Xiaomi 13 pa je opremljen z dvopasovnim simultanim (DBS) Multi-Link delovanjem in je zmožen doseči omrežne hitrosti do 3,6 Gb/s.(2)

Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro sta opremljena s sistemom za upravljanje baterije Xiaomi Surge, ki uporablja lastno razvit polnilni čip Xiaomi Surge za daljšo življenjsko dobo. Opremljen z baterijo s 4500 mAh bo Xiaomi 13 zlahka zdržal čez dan. Podpira tudi 67 W žično turbo polnjenje in 50 W brezžično turbo polnjenje. Medtem ima Xiaomi 13 Pro še večjo baterijo, 4820 mAh s 120 W HyperCharge polnjenjem, ki se lahko napolni do 100 % v samo 19 minutah.(3)



Vrhunski paradni konj z minimalistično zasnovo in najboljšim zaslonom v svojem razredu

Tako Xiaomi 13 kot Xiaomi 13 Pro imata popolnoma nov, minimalistični oblikovalski jezik, ki poudarja njune tehnološke prednosti.

Xiaomi 13, ki je na voljo v klasičnih in očarljivih barvah, črni, beli in zeleni, ima eleganten ploski zaslon z ravnimi robovi in 2,5D ukrivljeno zadnjo ploščo. Xiaomi 13, privlačen in udoben za držanje, ima neverjetno razmerje med zaslonom in ohišjem 93,3 % ter 1,61 mm ultra tanek okvir(4), kar zagotavlja neverjetno izkušnjo gledanja, še posebej za napravo te velikosti. Xiaomi 13, opremljen z velikim 6,36-palčnim zaslonom FHD+ AMOLED, zagotavlja, da so z materialom E6 AMOLED vsebine prikazane v vrhunski barvni natančnosti in svetlosti ob nižji porabi energije.

Xiaomi 13 Pro pa ima 3D ukrivljeno keramično ohišje za enoten videz, ki gladko prehaja zlasti v način kamere. Na voljo je v dveh barvah, beli in črni, poleg tega pa je prijeten za rokovanje. Z zaslonom 120 Hz WQHD+ AMOLED je ta večji, 6,73-palčni zaslon pravi čudež. Zahvaljujoč istemu materialu E6 lahko doseže 1200 nit svetlosti celotnega zaslona in 1900 nit največje svetlosti ter prikaže natančne barve s svojim TrueColor. Z Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG in podporo za Dolby Atmos naprava zagotavlja resnično neverjetno avdiovizualno izkušnjo.

Obe napravi imata odpornost proti prahu in vodi IP68(5), kar zagotavlja optimalno zaščito in brezskrbnost.

Vrhunske storitve

Xiaomi 13 Pro in Xiaomi 13 bosta nudila 3 generacije posodobitev sistema Android, skupaj s 5-letnimi posodobitvami varnostnih popravkov. Uporabniki obeh naprav so prav tako upravičeni do 6-mesečnega brezplačnega preizkusa za shranjevanje v oblaku Google One do 2 TB, ki prinaša razširjen prostor za shranjevanje vsebine, posnete s sistemom profesionalne kamere, in dostop do YouTube Premium. Poleg tega bosta Xiaomi 13 Pro in Xiaomi 13 po zaslugi Androidove podpore za funkcijo digitalnega avtomobilskega ključa uporabnikom omogočila, da svoje digitalne avtomobilske ključe delijo z ljubljenimi, da odklenejo, zaklenejo in zaženejo svoje avtomobile.

Poleg tega bodo uporabniki Xiaomi 13 Pro in Xiaomi 13 prejeli eno popravilo izven garancije brez stroškov dela v prvih 12 mesecih po nakupu. Za nadaljnje izboljšanje splošne poprodajne izkušnje Xiaomi zdaj nudi mednarodno garancijsko storitev za pametne telefone na več kot 40 trgih po vsem svetu. Uporabniki pametnih telefonov Xiaomi 13 Pro, ki izpolnjujejo garancijske pogoje, lahko uživajo garancijske storitve po vsem svetu pri katerem koli pooblaščenem serviserju Xiaomi. Za več podrobnosti obiščite mi.com.

Xiaomi 13 Lite – vsestranski z dvojno sprednjo kamero za navdušence družabnih medijev

Xiaomi 13 Lite je prilagojen mladim uporabnikom pametnih telefonov, ki navdušeno ustvarjajo edinstvene selfije, zgodbe in prizore. Ta naprava, opremljena z dvojno sprednjo kamero in vsestranskimi funkcijami programske opreme, je posebej zasnovana za izpolnjevanje njihovih potreb. Medtem ko sprednja kamera z ločljivostjo 32 milijonov slikovnih točk zajema kristalno jasne slike, sprednja kamera z ločljivostjo 8 milijonov slikovnih točk pomaga zagotoviti dodatne informacije o globini za naravno mehkobo na teh avtoportretih. Kot dodana vrednost za navdušene ustvarjalce vsebin v družabnih omrežjih naprava nudi tudi uporabne in zabavne funkcije, kot je dinamično kadriranje, ki pametno zazna število ljudi v kadru, samodejno prilagodi vidno polje in ga po potrebi poveča ali pomanjša. Vse je zasnovano tako, da omogoča enostavno fotografiranje visokokakovostnih selfijev in izvajanje video klicev. Za podporo nemotenemu vsakodnevnemu delovanju je Xiaomi 13 Lite opremljen z zmogljivo mobilno platformo Snapdragon 7 Gen 1, čudovitim zaslonom AMOLED s frekvenco 120 Hz in možnostjo hitrega polnjenja s 67 W. Vse to v 7,23 mm tankem in 171 g peresno lahkem ohišju(4) s 4500 mAh baterijo.

Cene in dostopnost

Xiaomi 13 – preorder ponudba (27. februar – 7. marec)

Med ponudbo prednaročil bosta Xiaomi 13 in 13 Pro znižana za 100 EUR z Redmi Buds 4 Pro kot darilo, medtem ko bo Xiaomi 13 Lite prejel Redmi Buds 4 Pro kot darilo v prednaročilu.