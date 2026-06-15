Na medu po novem navedene vse države porekla glede na delež

Pravilnik na podlagi evropske direktive določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, posebej veseli pa so ga domači čebelarji.

Odslej bodo morale biti vse države porekla medu navedene v padajočem vrstnem redu glede na delež, izražen v odstotkih, natančno na pet odstotkov. Pravila veljajo tudi za pakiranja, manjša od 30 gramov, kjer se lahko imena držav nadomestijo z dvočrkovno oznako po mednarodnem standardu, so sporočili z kmetijskega ministrstva.

V Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) so v sporočilu za javnost spomnili, da je do nove ureditve prišlo prav na njihovo pobudo, dano leta 2018, ki so jo na ravni EU pomagale udejanjiti vse slovenske vlade odtlej.

"Proces od ideje do formalne potrditve je trajal šest let, do realizacije v praksi pa celih osem let. Žal tako meljejo počasni, zelo počasni evropski politični 'mlini'. Nauk je vendarle jasen: če enkrat začneš s plemenito in pomembno idejo, če obstajajo enotnost, volja in energija, če sta prisotni vztrajnost in strokovna podlaga, pride nekoč tudi rezultat," je zadovoljen predsednik ČZS Boštjan Noč.