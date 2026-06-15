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Slovenija

Na medu po novem navedene vse države porekla glede na delež

Ljubljana, 15. 06. 2026 09.45 pred 49 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Slovenski med

Začel je veljati nov pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa "mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU" bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Nova pravila so tudi pri označevanju sadnih sokov, džemov in marmelad ter dehidriranega konzerviranega mleka.

Pravilnik na podlagi evropske direktive določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, posebej veseli pa so ga domači čebelarji.

Odslej bodo morale biti vse države porekla medu navedene v padajočem vrstnem redu glede na delež, izražen v odstotkih, natančno na pet odstotkov. Pravila veljajo tudi za pakiranja, manjša od 30 gramov, kjer se lahko imena držav nadomestijo z dvočrkovno oznako po mednarodnem standardu, so sporočili z kmetijskega ministrstva.

V Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) so v sporočilu za javnost spomnili, da je do nove ureditve prišlo prav na njihovo pobudo, dano leta 2018, ki so jo na ravni EU pomagale udejanjiti vse slovenske vlade odtlej.

"Proces od ideje do formalne potrditve je trajal šest let, do realizacije v praksi pa celih osem let. Žal tako meljejo počasni, zelo počasni evropski politični 'mlini'. Nauk je vendarle jasen: če enkrat začneš s plemenito in pomembno idejo, če obstajajo enotnost, volja in energija, če sta prisotni vztrajnost in strokovna podlaga, pride nekoč tudi rezultat," je zadovoljen predsednik ČZS Boštjan Noč.

Slovenski med
Slovenski med
FOTO: Bobo

Kot so izpostavili v ČZS, se bo potrošnik lahko zdaj bolj informirano odločil, ali kupiti mešanico medu iz dveh, treh, petih ali več držav ali raje med slovenskega porekla.

"S tem problematika seveda še ni rešena, gre zgolj za korak v pravo smer, ki pa prinaša številne izzive, predvsem glede preverjanja navedenih podatkov na embalaži. Zato ostaja ozaveščanje potrošnikov o pomenu lokalnega medu še naprej izredno pomembno," so navedli v ČZS.

K preverjanju pravilnosti navedb porekla mešanic medu v trgovinah morajo po njihovih besedah prispevati tudi čebelarji in potrošniki, zato bodo v zvezi zbirali anonimne prijave kršitev novih pravil. Skladno s tem so na svoji spletni strani objavili obrazec (QR), preko katerega je mogoče oddati prijavo, zbrane prijave pa bodo nato posredovali Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Med, ki je bil dan na trg ali označen na star način pred današnjim dnem, se sicer lahko še naprej trži do porabe zalog.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj poudarja, da gre za pomemben korak k zagotavljanju preglednosti porekla medu za potrošnike in v boju proti potvorbam.

Nove spremembe prinašajo tudi sopomensko uporabo izrazov marmelada in džem, zvišujejo minimalni delež sadja v teh izdelkih, uvajajo novo kategorijo sadnih sokov z zmanjšano vsebnostjo sladkorja ter omogočajo proizvodnjo dehidriranega konzerviranega mleka v prahu brez laktoze.

med označevanje porekla čebelarstvo kmetijstvo

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KOMENTARJI4

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Ganimed
15. 06. 2026 10.37
sedaj pa še olivno olje!
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0 0
NIKI 2
15. 06. 2026 10.24
In kaj je z onim tipom ki je imel enormno količino medu katerega bi mu naj uničili. A še vedno prodaja čisti slovenski med ??? Pa še to če je med je med saj ga čebele po celi Evropi pridelujejo na enak način. Medarji pa po celi Evropi na enak način ustvarjajo ponaredke.
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0 0
Peni Stojanović
15. 06. 2026 09.58
in kako bodo podatki tocni ce imas cebele, divje cebele ni da ni bse zmesano
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0 0
oježeš
15. 06. 2026 10.06
Če so vse iz ene države ni problem napisati poreklo medu. Pravilna odločitev, najslabša je tista, ko piše na izdelkih samo, iz EU.
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0 0
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