Na mejah s Hrvaško brez ustavljanja, a treba je upoštevati omejitve hitrosti

S 1. januarjem je Hrvaška vstopila v schengen in v celoti začela izvajati schengenski pravni red, kar pomeni, da na slovensko-hrvaški kopenski meji ni več nadzora. To pomeni, da lahko vsi potniki, ki imajo veljavni osebni dokument za prehod meje, mejo med državama prestopajo brez kontrole oziroma se jim ni treba ustavljati na bivšem mejnem prehodu.

Na omenjenih mejnih prehodih je sicer postavljena začasna prometna signalizacija in vzpostavljen začasni prometni režim, ki po besedah PU Koper omogoča varno in čim bolj tekoče prečkanje meje. A policisti kljub vidno postavljeni signalizaciji opažajo, da vozniki skozi bivše mejne prehode vozijo s prevelikimi hitrostmi, to pa povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Vse udeležence v cestnem prometu policisti zato opozarjajo, da striktno upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo in odrejene omejitve hitrosti. V prihodnjih dneh bodo tudi zato policisti občasno opravljali nadzor nad upoštevanjem cestno prometnih pravil s fizičnimi meritvami hitrosti in z uporabo avtomatskih premičnih radarskih sistemov.