Na mejah zastoji: osebna vozila za izstop na Dragonji čakajo tri ure

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Rogatec, Dobovec in Gruškovje.

Najbolj obremenjena mejna prehoda Dragonja in Sečovlje

Dober kilometer dolg zastoj je trenutno na cesti od Dolenj pri Jelšanah do mejnega prehoda Jelšane, na cesti Šmarje–Dragonja je kolona vozil dolga osem kilometrov, med Lucijo in Sečovljami pa šest kilometrov. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona vozil trenutno dolga en kilometer, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Na nekaterih mejnih prehodih so daljše čakalne dobe.

Na mejnih prehodih so znova zastoji. (Slika je simbolična.)

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol med 8. in 13. uro ter na nekaterih primorskih cestah med 6. in 16. uro.

Glavna cesta Celje-Krško bo v Boštanju zaprta od, 11. julija, od 6. ure do ponedeljka, 13. julija., do 12. ure. Obvoz bo čez Blanco.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad tremi tonami in pol v obe smeri. V času prometnih konic so možni zastoji.

Zaradi promocijskega dne do 18. ur zaprta v Bohinju cesta med Ribčevim Lazom in slapom Savica. Obvoza ne bo.