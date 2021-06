Na meji s Hrvaško nova Specializirana enota za nadzor državne meje

Temeljne naloge SENDM II, ki bo delovala na meji s Hrvaško, bodo poostreni, vnaprej načrtovani ciljni nadzori državne meje, in sicer tako na obmejnem območju kot v notranjosti države, odkrivanje čezmejne kriminalitete, odkrivanje ilegalnih migrantov in vodičev, odkrivanje tihotapstva mamil, orožja, streliva in ukradenih vozil, pa tudi odkrivanje uporabe ponarejenih in prenarejenih tujih listin. Prav tako bo enota nudila pomoč policijskim upravam pri nadzoru državne meje, kjer to narekuje varnostna problematika, sodelovala pa bo tudi pri izvedbi usposabljanj za posebne veščine ali znanja, ki spadajo v njeno neposredno delovno področje. Izvajala bo tudi policijske naloge pri nadzoru državne meje, za katere so poleg splošnih potrebne tudi posebne veščine in znanja ter specialna oprema. Gre sicer za drugo generacijo SENDM, prva je začela s svojim delovanjem leta 2002.

Ob pričetku delovanja enote bo tudi krajša slovesnost, ki se je bosta udeležila tudi generalni direktor policije Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.