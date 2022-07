Na meji s Hrvaško začetek odstranjevanja žične ograje

Na ministrstvu za notranje zadeve ob tem napovedujejo novo smer migracijske politike, ki naj bi dala večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, humanemu odnosu do vsakega posameznika in nudenju pomoči, ki jo potrebuje. Kot navajajo, morajo države smiselno prilagajati svoje politike in konkretne ukrepe aktualnim razmeram v lokalnem in globalnem okolju, ukrepi pa morajo biti sorazmerni in skladni s trenutnimi varnostnimi razmerami.