Na meji že prve mešane patrulje: ob policistih tudi oboroženi vojaki

Natanko 14 dni po smrti Aleša Šutarja na območju novomeške policijske uprave še vedno delujejo okrepljene policijske enote. Te prihajajo iz različnih delov Slovenije na opravljanje nalog na Policijsko upravo Novo mesto, je v četrtek pojasnil minister za notranje zadeve v odstopu, Boštjan Poklukar.

A policistov očitno ni dovolj, zato je na dan sprejemanja Šutarjevega zakona vlada aktivirala pomoč Slovenske vojske (SV). Mešane patrulje so bile danes že na terenu tudi na mejnem prehodu v Slovenski vasi. Koliko mešanih patrulj je bilo danes na terenu, v Slovenski vojski ne razkrivajo. Naj bi pa njihovo prisotnost v prihodnjih dneh še okrepili.

Slovenska vojska bo zagotovila do 40 svojih pripadnikov, ki bodo v mešanih patruljah varovali državno mejo. Opremljeni pa bodo z osebno opremo in oborožitvijo, pravijo v SV. Sodelujejo pa pri varovanju postopkov s tujci ter njihovem prevozu v azilni dom.

Novomeški policisti, ki bi sicer opravljali te naloge, pa so bili preusmerjeni na druge naloge, so pojasnili na Generalni policijski upravi.